Австралія заплатить Франції за розірвання контракту на підводні човни

Австралія заплатить 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group за розірвання багатомільярдного контракту на будівництво підводних човнів, повідомив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе у суботу, 11 червня.

Альбанезе назвав домовленість "справедливою та рівноправною". "Із врахуванням серйозності проблем, з якими ми зіштовхуємося як у регіоні, так і в усьому світі, важливо, аби Австралія та Франція знову об'єдналися для захисту наших спільних принципів та інтересів", - цитує його агентство Reuters. Загалом невдалий контракт із французькою компанією обійдеться австралійським платникам податків у 2,4 мільярда доларів, сказав Альбанезе.

"Ця угода важлива, адже вона дозволяє нам перегорнути сторінку в наших двосторонніх відносинах з Австралією та дивитися у майбутнє", - прокоментував домовленість міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Військовий союз Австралії з США та Великобританією

У вересні 2021 року США, Великобританія та Австралія оголосили простворення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. У рамках укладеного пакту Вашингтон та Лондон обіцяли Канберрі допомогти створити власний атомний підводний флот.

Австралія вже готує свої порти до розміщення атомних підводних човнів з США та Великобританії, повідомляв колишній прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у березні цього року. За його словами, це полегшить обом союзним країнам доступ до Індійського океану та південної частини Тихого океану для протидії Китаю, який нарощує військову присутність.

Скандал через розірвання контракту із Францією

Австралія внаслідок укладення пакту з США та Великобританією розірвала вже підписаний з Францією контракт на постачання 12 субмарин з дизельними двигунами вартістю 56 мільярдів євро. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав це "ударом в спину". "Ми встановили з Австралією відносини довіри. Ця довіра тепер підірвана", - сказав Ле Дріан.

"Це одностороннє, брутальне та непередбачуване рішення дуже нагадує те, що робив пан Трамп. Зі слів президента Байдена ми неочікувано дізналися, що контракт, який було укладено між Францією та Австралією, припинено, а США пропонує австралійцям ядерну угоду, про зміст якої нам нічого невідомо. Так не вчиняють із союзниками", - обурювався очільник французького МЗС. Париж також заявляв, що відкликає послів з Австралії та Вашингтона "для переоцінки ситуації".