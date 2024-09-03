Вбивство українок у ФРН: обвинувачення висунули подружжю

Прокуратура не вказує громадянство чи походження обвинувачених у вбивстві двох українок і викраденні новонародженої дитини. Втім німецькі ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що підозрювані - росіянка та німець.

Прокуратура німецького Мангайма висунула за підсумками розслідування обвинувачення за підозрою у вбивстві двох біженок з України та викраденні новонародженої дитини в Баден-Вюртемберзі. Про це прокуратура повідомила у вівторок, 3 вересня.

У спільному вбивстві українок обвинувачують подружню пару - 44-річну жінку та 43-річного чоловіка. Передумовою злочину прокурори вважають нереалізоване бажання пари мати спільну доньку. За даними слідства, не пізніше березня 2023 року подружжя почало розробляти план "викрадення новонародженого немовляти жіночої статі, щоб видати його за своє".

Слідство вважає, що пара вбила 51-річну українську біженку та її 27-річну дочку, щоб забрати новонароджену дівчинку останньої. "Щоб збільшити шанси на викрадення дитини, 44-річна жінка вступила в групу підтримки українських біженців у ФРН у Telegram, через яку в січні 2024 року зв'язалася з 27-річною жертвою, коли та шукала перекладача для майбутнього народження доньки", - йдеться в повідомленні.

В обвинувальному висновку йдеться, що пара вирішила вбити 27-річну жінку та її матір через тиждень після народження дитини в лютому 2024 року. У прокуратурі кажуть, що 6 березня під час відвідування ресторану пара таємно ввела обом жінкам заспокійливі препарати. Тоді вони вдали, що везуть до лікарні 51-річну жінку, якій стало зле, а 27-річну жінку та її новонароджену доньку відвезли додому. Після цього чоловік, імовірно, убив 51-річну на озері в Бад-Шенборні, кілька разів ударивши її по голові невідомим предметом. Через деякий час він також убив 27-річну жінку в Гоккенгаймі таким же способом, а труп спалив. Потім пара поїхала додому разом із дитиною.

ЗМІ: Підозрювані у вбивстві українок - росіянка та німець

Тіло 51-річної Марини Стеценко після двотижневих пошуків виявили 20 березня. Слідчі знайшли його на березі озера поблизу Гоккенгайма. Пошукова операція почалася після того, як поліція 7 березня виявила на березі Рейну тіло її дочки Маргарити з ознаками насильницької смерті, а також стало відомо про викрадення новонародженої дитини.

Мати, бабуся та дитина проживали в центрі розміщення біженців в окрузі Рейн-Неккар після того, як переїхали до Німеччини з України, рятуючись від повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Поліція заарештувала подружжя 13 березня після того виявила в них дитину - неушкодженою. Обвинувачені перебувають під вартою. У пресрелізі прокуратури не вказується громадянство чи походження обвинувачених. Утім німецькі ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що підозрювані - росіянка та німець.