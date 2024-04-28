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Вбивство двох українців у Баварії: росіянина взяли під варту

Олександр Куницький
28 квітня 2024 р.

Нардеп Олексій Гончаренко пише, що вбиті були українськими військовими, які проходили у Німеччині реабілітацію.

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Німецька поліція
57-річного громадянина Росії взяли під варту за підозрою у вбивстві двох українців у НімеччиніФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Суд у Німеччині в неділю, 28 квітня, взяв під варту 57-річного громадянина Росії, якого підозрюють у вбивстві двох громадян України у баварському містечку Мурнау.

Як повідомила поліція Баварії, за запитом прокуратури Мюнхена слідчий суддя видав ордер на арешт підозрюваного. Після цього того доставили до колонії, де він перебуває під вартою.

Нардеп: Убиті були військовими, які проходили реабілітацію

Громадянин РФ наніс тяжкі ножові поранення двом українцям біля торговельного центру в Мурнау зранку 27 квітня. 36-річний чоловік загинув на місці, а 23-річний хлопець помер увечері в лікарні.

Правоохоронці встановлюють мотиви злочину. Вони просять свідків надати інформацію про події, що передували вбивству.

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що вбиті були військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці. Джерело цієї інформації він не вказав. Її офіційного підтвердження немає. 

Нагадаємо, з середини березня на південному заході Німеччини поліція розслідує вбивство двох українських біженок. Підозрюваними у їхньому вбивстві, за однією з версій - з метою викрадення дитини, є подружня пара - німець і росіянка. 

Наприкінці лютого внаслідок ножового нападу в Німеччині загинули двоє українських юнаків. Головним підозрюваним слідство вважає 15-річного німця турецького походження, співучасниками - німця грецького походження та двох сирійців.

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