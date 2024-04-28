Вбивство двох українців у Баварії: росіянина взяли під варту

Вбивство двох українців у Баварії: росіянина взяли під варту28 квітня 2024 р.
Суд у Німеччині в неділю, 28 квітня, взяв під варту 57-річного громадянина Росії, якого підозрюють у вбивстві двох громадян України у баварському містечку Мурнау.
Як повідомила поліція Баварії, за запитом прокуратури Мюнхена слідчий суддя видав ордер на арешт підозрюваного. Після цього того доставили до колонії, де він перебуває під вартою.
Нардеп: Убиті були військовими, які проходили реабілітацію
Громадянин РФ наніс тяжкі ножові поранення двом українцям біля торговельного центру в Мурнау зранку 27 квітня. 36-річний чоловік загинув на місці, а 23-річний хлопець помер увечері в лікарні.
Правоохоронці встановлюють мотиви злочину. Вони просять свідків надати інформацію про події, що передували вбивству.
Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що вбиті були військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці. Джерело цієї інформації він не вказав. Її офіційного підтвердження немає.
Нагадаємо, з середини березня на південному заході Німеччини поліція розслідує вбивство двох українських біженок. Підозрюваними у їхньому вбивстві, за однією з версій - з метою викрадення дитини, є подружня пара - німець і росіянка.
Наприкінці лютого внаслідок ножового нападу в Німеччині загинули двоє українських юнаків. Головним підозрюваним слідство вважає 15-річного німця турецького походження, співучасниками - німця грецького походження та двох сирійців.