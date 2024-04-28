Вбивство двох українців у Баварії: під підозрою росіянин

Двох громадян України убили у баварському містечку Мурнау в районі Гарміш-Партенкірхен. 36-річний чоловік помер від важких ножових поранень на місці, а 23-річного хлопця доправили до лікарні з тяжкими травмами, де пізніше він також помер, повідомив Spiegel пізно ввечері у суботу, 27 квітня.

Зловмисник утік, однак згодом внаслідок розшуку поліція затримала 57-річного підозрюваного. За даними правоохоронців, він є громадянином Росії і проживає неподалік місця злочину.

Поліція розслідує

Затриманий перебуває під слідством за підозрою у подвійному вбивстві. Прокуратура запросила ордер на його арешт. Чоловік має постати перед слідчим суддею у районному суді 28 квітня.

Поліція поки не може сказати, чи був нападник знайомий із жертвами, які проживали в районі Гарміш-Партенкірхен. "Ми все ще знаходимося на початку розслідування", - сказав журналістам прессекретар регіонального поліцейського управління Даніель Кац (Daniel Katz). "Точний перебіг подій, передумови та мотиви тепер є предметом кримінального розслідування", - додав він.

Відділ карного розшуку вже звернувся до громадськості із проханням надати інформацію для з'ясування обставин трагедії. Свідків просять повідомити про можливу сварку та інші події, що передували вбивству.

Вбивство матері та дочки з України

Нагадаємо, на південному заході Німеччини поліція з другої половини березня розслідує вбивство двох українок - 51-річної Марини Стеценко та її 27-річної дочки Маргарити. Вони мешкали в центрі розміщення біженців після того, як переїхали до ФРН з України, рятуючись від війни.

За попередньою версією слідства, обох жінок убили ,увечері 6 березня. Тіло дочки з ознаками насильницької смерті знайшли у Гоккенгаймі наступного дня. Тіло Марини Стеценко виявили 20 березня на березі озера на околицях Гоккенгайма.

Дитину Маргарити, півторамісячну дочку Мію, викрали. Пізніше дівчинку знайшли "під наглядом" пари, що проживає в Зандхаузені федеральної землі Баден-Вюртемберг, - 43-річної росіянки і 44-річного німця, писав Bild. Як зазначав портал Tagesschau з посиланням на дані поліції, затримані входили в коло спілкування вбитих українок. Обидва підозрювані в подвійному вбивстві відмовилися давати свідчення, повідомляли в прокуратурі.