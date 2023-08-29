Ватикан пояснив резонансні слова Папи про "велику Росію"

Папа Римський не мав на думці вивищення імперіалізму, звертаючися до російської молоді, запевняють у пресцентрі Ватикану.

Ватикан намагається вгамувати скандал, який спалахнув після слів Папи Римського Франциска про "велику Росію", які він сказав під час відеоконференції з російською католицькою молоддю.

Сказані Папою слова були виголошені експромтом і не мали на думці вивищення імперіалізму, заявив журналістам директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні.

"У своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів",- цитує 29 серпня речника Святого Престолу сайт Vatican News.

Що сказав Папа про "спадщину великої Росії"

Виступ Папи Римського Франциска, який спричинив критику, відбувся 25 серпня, коли він підключився онлайн до Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, (країни. - Ред.) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", - сказав він у своєму зверненні.

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В Україні обурені висловлюваннями Папи

На слова Папи відреагували в міністерстві закордонних справ України та в українській греко-католицькій церкві.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що "саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".

Глава УГКЦ Святослав Шевчук висловив сподівання, що ці слова Папи були сказані спонтанно і назвав їх найгіршим прикладом "імперіалізму та крайнього російського націоналізму".

"Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні - війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу", - вважає Святослав Шевчук.

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