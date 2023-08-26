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РелігіяВатикан

Папа Римський поспілкувався з російською молоддю

Віолетта Чайковська | Євген Жуков
26 серпня 2023 р.

Франциск підключився онлайн до Всеросійської зустрічі католицької молоді. Деякі питання стосувалися війни РФ проти України.

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Папа Римський Франциск
Папа Римський ФранцискФото: Marco Bertorello/AFP

Папа Римський Франциск поспілкувався з російською молоддю, підключившись онлайн до Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня, повідомляє інформаційне агентство Ватикану Fides.

Понтифіка, зокрема, запитували про війну Росії проти України, наприклад про роль дипломатії для її завершення.

Франциск відповів, що "дипломатія не боїться конфліктів", а "рухається вперед шляхом діалогу", "розуміє позицію іншого та обмежує помилки". "Хороші дипломати приносять людству користь. Робота нелегка, але дуже плідна. І це як з українською ситуацією, так і з іншими країнами. Дипломатія завжди будує, вона не руйнує", - сказав Папа.

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Миротворчість Папи Римського

З початку повномасштабної війни Франциск неодноразово пропонував себе як посередника для переговорів між Україною та Росією, і заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що Папа запропонував главі Російської православної церкви Кирилу зустрітися в аеропорту Москви наприкінці серпня, коли понтифік полетить до Монголії, а його літак матиме дозаправку в російській столиці, або на початку вересня - дорогою назад. В РПЦ публічно не відповідали.

У червні з "миротворчою місією" до Києва та Москви приїздив "мирний посланець Папи" Маттео Дзуппі. У РФ він зустрівся з Кирилом, який підтримує війну, та з дитячою омбудсменкою, яка має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі за воєнні злочини в Україні. Папський кардинал, зокрема, намагається допомогти з поверненням в Україну депортованих до Росії дітей.

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