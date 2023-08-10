У радника Львової-Бєлової ЗМІ виявили зв'язки з неонацистами

За даними Reuters, радник уповноваженої Путіна з прав дитини Львової-Бєлової, розміщував у соцмережах пости, пов'язані з неонацистським угрупованням і символікою.

Олексій Петров - 27-річний радник уповноваженої президента Росії Володимира Путіна з прав дитини Марії Львової-Белової - розміщував у соціальних мережах пости, пов'язані з угрупованням WotanJugend та іншими неонацистськими об'єднаннями в період 2011-2014 років, коли йому було від 16 до 19 років. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters ввечері в середу, 9 серпня, за підсумками журналістського розслідування.

Так, у 2012 році Петров виклав на своїй сторінці "Вконтакте" відео, що має стосунок до прихильників правої ідеології, а також розмістив фото футболки з однією з варіацій кельтського хреста, який часто використовують як політичний символ ультраправих, і бейсболки з цифрами 88 (відсилання до нацистського привітання Heil Hitler, "H" - восьма буква алфавіту). У 2013 році він опублікував у цій соцмережі коментар зі словами "Римський салют, від серця до сонця", що також відсилає до нацистського привітання.

Акаунт радника Львової-Бєлової в Instagram - fanat1k8814, де 88 - відсилання до Heil Hitler, а 14 - до американського неонациста Девіда Лейна.

У Skype Петров був зареєстрований як wotan_jugend8989. WotanJugend, яку його засновник 2016 року описав як мережевий "міні-університет для прихильників правої ідеології", проголошує "героями" таких ультраправих терористів як Тімоті Маквей і Андерс Брейвік. За даними розслідувачів з Bellingcat, група організовує неонацистські концерти, проводить курси "расової теорії" та поводження зі зброєю, і навіть використовувала обрамлений свастиками портрет Адольфа Гітлера на вівтарі зі свічками.

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Почистив соцмережі після запиту журналістів

Після того як Reuters надіслав Петрову запитання, він відписався від понад 150 груп у "Вконтакте". Одна з них під назвою Stay White ("Залишайся білими") називає себе групою для слов'ян, які хочуть відродити "Велику Росію". Він також видалив деякі відеоролики та змінив налаштування приватності одного зі своїх акаунтів, зазначає агентство.

У відповідь на запит Петров заявив, що "однозначно ніколи не мав жодних зв'язків з неонацистськими організаціями". За його словами, він не може згадати, що саме розміщував у соцмережах кілька років тому. Він також зауважив, що відтоді групи могли змінити свої назви.

В апараті Львової-Бєлової та в Кремлі не відповіли на запитання журналістів.

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Петров виступав на засіданні Радбезу ООН

На сайті дитячої омбудсменки РФ зазначається, що Петров курує в апараті проєкт "Дітям - в руки", що збирає "гуманітарну допомогу" для українських дітей, передусім - з Донбасу. Він був одним із доповідачів на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 квітня, присвяченому вивезенню українських дітей до Росії.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за підозрою у скоєнні ними воєнних злочинів - насильницьких депортацій та переміщення дітей з окупованих територій України.

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