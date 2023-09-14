Суд заочно арештував ексміністра охорони здоров'я

Максима Степанова підозрюють в оборудках при виготовленні паспортів у 2013-2016 роках, коли він очолював поліграфкомбінат "Україна". За даними слідства, він заволодів коштами підприємства на понад 450 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував колишнього керівника державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", підозрюваного в заволодінні коштами підприємства на понад 450 мільйонів гривень у 2013-2016 роках. Про це повідомила в четвер, 14 вересня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Хоча правоохоронці не називають прізвище посадовця, в цей період комбінат очолював Максим Степанов, який пізніше, з березня 2020 року по травень 2021 року, обіймав посаду міністра охорони здоров'я України.

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Оборудки на паспортах

За даними слідства, в 2013 році Степанов "для власного збагачення" придбав на підставних осіб естонську компанію. Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю фірму.

Вона закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству нібито за завищеною у чотири-шість разів вартістю. Впродовж 2013-2016 років, через цю "схему" група осіб заволоділа коштами на пів мільярда гривень.

У липні 2023 року в рамках розслідування повідомили про підозру Степанову, колишньому начальнику відділу поліграфкомбінату та наближеній до Степанова особі.

Їм інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а Степанову додатково - легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна за це.

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Результат міжнародного розслідування

Оборудку викрили в рамках співпраці САП, Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), генеральної прокуратури і центральної кримінальної поліції Естонії, національної фінансової прокуратури і служби фінансових судових розслідувань Франції.

Країни створили спільну слідчу групу для розслідування заволодіння коштами українського держпідприємства та їхньої легалізації у різних юрисдикціях. Координував дії слідчих представник агентства зі співпраці з судовими органами країн Європейського Союзу (Євроюст) від України.

За результатами роботи спільної групи в Естонії викрили громадянина цієї країни, який перевіряється правоохоронними органами на причетність до організації складної системи відмивання коштів по всьому світу. Крім нього, повідомили про підозру в легалізації коштів ще трьом громадянам Естонії. Французькі правоохоронці надають оцінку діяльності інших людей на території Франції.

Степанов: Справа замовна, повертатись в Україну не збираюсь

Степанов зараз перебуває за кордоном і повертатися в Україну не планує. Справу проти себе він називає "замовною", а обґрунтування підозри - "повною нісенітницею".

Він запевняє, що повідомив слідчі органи про місце свого перебування та "навіть веде переписку з детективом". "Не маю жодного стосунку і ніколи не мав до цієї естонської компанії", - стверджує Степанов в інтерв'ю виданню "Цензор".