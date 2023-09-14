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Суд заочно арештував ексміністра охорони здоров'я

Степан Смишляєв
14 вересня 2023 р.

Максима Степанова підозрюють в оборудках при виготовленні паспортів у 2013-2016 роках, коли він очолював поліграфкомбінат "Україна". За даними слідства, він заволодів коштами підприємства на понад 450 мільйонів гривень.

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Колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Максима Степанова підозрюють в масштабних оборудках при виготовленні паспортів, коли він очолював поліграфкомбінат "Україна".Фото: Olena Khudiakova/Avalon/picture alliance

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував колишнього керівника державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", підозрюваного в заволодінні коштами підприємства на понад 450 мільйонів гривень у 2013-2016 роках. Про це повідомила в четвер, 14 вересня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Хоча правоохоронці не називають прізвище посадовця, в цей період комбінат очолював Максим Степанов, який пізніше, з березня 2020 року по травень 2021 року, обіймав посаду міністра охорони здоров'я України.

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Оборудки на паспортах

За даними слідства, в 2013 році Степанов "для власного збагачення" придбав на підставних осіб естонську компанію. Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю фірму.

Вона закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству нібито за завищеною у чотири-шість разів вартістю. Впродовж 2013-2016 років, через цю "схему" група осіб заволоділа коштами на пів мільярда гривень.

У липні 2023 року в рамках розслідування повідомили про підозру Степанову, колишньому начальнику відділу поліграфкомбінату та наближеній до Степанова особі.

Їм інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а Степанову додатково - легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна за це.

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Результат міжнародного розслідування

Оборудку викрили в рамках співпраці САП, Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), генеральної прокуратури і центральної кримінальної поліції Естонії, національної фінансової прокуратури і служби фінансових судових розслідувань Франції.

Країни створили спільну слідчу групу для розслідування заволодіння коштами українського держпідприємства та їхньої легалізації у різних юрисдикціях. Координував дії слідчих представник агентства зі співпраці з судовими органами країн Європейського Союзу (Євроюст) від України.

За результатами роботи спільної групи в Естонії викрили громадянина цієї країни, який перевіряється правоохоронними органами на причетність до організації складної системи відмивання коштів по всьому світу. Крім нього, повідомили про підозру в легалізації коштів ще трьом громадянам Естонії. Французькі правоохоронці надають оцінку діяльності інших людей на території Франції.

Степанов: Справа замовна, повертатись в Україну не збираюсь

Степанов зараз перебуває за кордоном і повертатися в Україну не планує. Справу проти себе він називає "замовною", а обґрунтування підозри - "повною нісенітницею".

Він запевняє, що повідомив слідчі органи про місце свого перебування та "навіть веде переписку з детективом". "Не маю жодного стосунку і ніколи не мав до цієї естонської компанії", - стверджує Степанов в інтерв'ю виданню "Цензор".

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