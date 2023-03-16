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Андрій Пивоварський
Андрій ПивоварськийФото: DW/F. Hoffmann
ПолітикаУкраїна

Суд обрав запобіжний захід ексміністру Пивоварському

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У якості запобіжного заходу ексміністру інфраструктури Пивоварському ВАКС обрав внесення застави у розмірі майже 10 мільйонів гривень.

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід ексміністру інфаструктури України у вигляді застави в майже 10 мільйонів гривень, повідомляє у четвер, 16 березня, пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ім'я підозрюваного у повідомленні не вказане, проте у засіданні ВАКС брав участь Андрій Пивоварський, який очолював міністерство інфраструктури України у 2014-2016 роках.

"16 березня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури України, підозрюваному у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 мільйонів доларів збитків", - йдеться у повідомленні спеціалізованої прокуратури у Telegram.

Тепер він має не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу внести кошти на відповідний рахунок ВАКС. Ухвала суду також може бути оскаржена в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Водночас сам Пивоварський в ході судового засідання заявив, що "не вважає, що зробив щось незаконне" і що його дії спричинили якусь шкоду державі. Підозрюваний попросив суддю дати йому можливість виїжджати за кордон, щоб він міг виконувати свої "посадові обов'язки" і відвідувати своїх дітей, які живуть за кордоном. 

У чому звинувачують ексміністра

За даними слідства, у 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою тарифної ради міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні Адміністрації морських портів України, і право на збори належить винятково цьому державному підприємству. У результаті державі було завдано понад 30 мільйонів доларів збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

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