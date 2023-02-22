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Фото: picture-alliance/dpa/P. Steffen
ПолітикаУкраїна

САП оголосила про підозру ексміністру інфраструктури

Максим Сидоржевський
12 хв. тому

Колишнього міністра інфраструктури та його заступника підозрюють у зловживанні владою, що завдало державі збитків на 30 мільйонів доларів.

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Колишньому міністру інфраструктури України та його першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, яке завдало державі понад 30 мільйонів доларів збитків, повідомляє у середу, 22 лютого, Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"22 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ (Національне антикорупційне бюро України. - Ред.) повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 мільйонів доларів збитків, колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику. Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (службове зловживання, яке спричинило тяжкі наслідки. - Ред.)", - йдеться в повідомленні САП. З огляду на те, що місцеперебування колишнього першого заступника міністра не встановлено, про підозру йому повідомили заочно, додали у САП. Про те, чи було вручено підозру ексміністру особисто, у повідомленні не уточнюється.

За даними слідства, у 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою тарифної ради міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний". Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні Адміністрації морських портів України, і право на збори належить винятково цьому державному підприємству. У результаті державі було завдано понад 30 мільйонів доларів збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

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У повідомленні САП імена підозрюваних не називаються, утім, агенція "Українські новини" нагадує, що у 2015 році міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський, його першим заступником - Володимир Шульмейстер.

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