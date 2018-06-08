Андрій Пивоварський

Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

Міністр фінансів України Олександр Данилюк - не перший у "постмайданний" час, хто втрачає посаду зі скандалом. DW зібрала п’ятірку топ-посадовців, які пішли, як вони кажуть, через тиск та нарікання на корупцію.