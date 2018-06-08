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Андрій Пивоварський - український фінансист і менеджер, колишній міністр інфраструктури України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Пивоварський". Андрій Пивоварський був міністром інфраструктури України в другому уряді Арсенія Яценюка з 2014 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.