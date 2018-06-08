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Андрій Пивоварський

Андрій Пивоварський - український фінансист і менеджер, колишній міністр інфраструктури України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Пивоварський". Андрій Пивоварський був міністром інфраструктури України в другому уряді Арсенія Яценюка з 2014 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Їх гучно пішли: 5 топ-відставок в Україні

Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні 08.06.2018

Міністр фінансів України Олександр Данилюк - не перший у "постмайданний" час, хто втрачає посаду зі скандалом. DW зібрала п’ятірку топ-посадовців, які пішли, як вони кажуть, через тиск та нарікання на корупцію.
Інвестор Борис Ложкін: рекламує Україну, вкладає у Німеччину

Інвестор Борис Ложкін: рекламує Україну, вкладає у Німеччину 15.03.2018

За дорученням президента Порошенка екс-голова його адміністрації Борис Ложкін залучав інвесторів в Україну. Сам Ложкін, як з'ясувалося, більш привабливою для інвестицій вважає, вочевидь, Німеччину.
Німецький радник про Укрзалізницю: Відкотилися туди, де були три роки тому

Німецький радник про "Укрзалізницю": Відкотилися туди, де були три роки тому 14.08.2017

У питанні реформ та подолання політичного впливу "Укрзалізниця" опинилася там, де була три роки тому, розповів у інтерв'ю DW колишній радник керівництва УЗ Штефан Гофзесс.
Міністерство надії: як інфраструктурі стати двигуном української економіки?

Міністерство надії: як інфраструктурі стати двигуном української економіки? 23.04.2016

Із призначенням Володимира Омеляна експерти пов'язують надії на серйозні перетворення в галузі інфраструктури. Від їх успішності, зрештою, залежить екомічне зростання України.
Пивоварський: Нове блокування транзиту з РФ матиме лише негативні наслідки для України

Пивоварський: Нове блокування транзиту з РФ матиме лише негативні наслідки для України 26.02.2016

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський вважає, що спроби знову зупинити транзит російських вантажівок Україною зашкодять економіці країни.
Абромавичус пообіцяв 8 лютого подати в НАБУ докази політичного тиску

Абромавичус пообіцяв 8 лютого подати в НАБУ докази політичного тиску 06.02.2016

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус збирає докази тиску на нього для подачі в НАБУ. Він також вважає Кабмін застарілою та забюрократизованою системою і вимагає системних змін.
Четверо міністрів відкликали заяви про відставку - Абромавичус цього робити не планує

Четверо міністрів відкликали заяви про відставку - Абромавичус цього робити не планує 04.02.2016

Четверо членів Кабінету Міністрів відкликали свої заяви про відставку, заявивши, що готові працювати в уряді за певних умов. Айварас Абромавичус відкликати заяву про відставку не планує.
Україна запустила перший контейнерний потяг до Китаю в обхід Росії

Україна запустила перший контейнерний потяг до Китаю в обхід Росії 15.01.2016

За словами міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського, цей шлях - одна з альтернатив для доставки вантажів між Китаєм і країнами Азії, з одного боку, та країнами Європи - з іншого.
Міністр інфраструктури Пивоварський має намір звільнитися

Міністр інфраструктури Пивоварський має намір звільнитися 11.12.2015

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що на нього не повинні розраховувати у новому уряді, але поки він продовжуватиме працювати . Звільнитись також планують заступники міністра Шульмейстер і Омелян.
Україна та Росія офіційно припинили авіасполучення

Україна та Росія офіційно припинили авіасполучення 25.10.2015

25 жовтня набрали чинності взаємні заборони України та Росії на авіасполучення між країнами. В аеропорту "Бориспіль" підтвердили скасування рейсів.
Пивоварський: За два роки в Україні з'являться приватні потяги

Пивоварський: За два роки в Україні з'являться приватні потяги 23.10.2015

Чим Україна цікава німецьким інвесторам, які зміни очікують Укрзалізницю - про ці та інші теми DW поспілкувалася з міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським на інвестиційному форумі в Берліні.