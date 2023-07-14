"Вагнер" уже не бере значної участі у війні в Україні - США

Після спроби заколоту ПВК "Вагнер" у Росії в міноборони США констатували, що найманці більше не беруть активної участі у війні РФ проти України.

Найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" більше не беруть значної участі в бойових діях в Україні, заявили у міністерстві оборони США (Пентагон) ввечері у четвер, 13 липня, через понад два тижні після спроби заколоту її ватажка Євгена Пригожина в РФ.

"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали участь у бойових діях в Україні в будь-якому значному обсязі", - заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

Водночас він додав, що, за оцінками США, "більшість" бойовиків "Вагнера" все ще перебувають на окупованих Росією територіях України.

Своє чергою американський президент Джо Байден раніше сказав журналістам, що США невідоме місце перебування Пригожина, та натякнув, що тому варто побоюватись отруєння. "На його місці я був би обережним з тим, що я їм. Я би стежив за своїм меню", - сказав він.

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Путін: "Вагнера" в РФ юридично не існує

Тим часом президент РФ Володимир Путін заявив 13 липня, що ПВК "Вагнер" у Росії "юридично не існує", бо в країні немає закону про приватні військові організації.

Путін також підтвердив, що 29 червня зустрічався з Пригожиним. За його словами, він запропонував ПВК "можливі варіанти подальшого проходження служби, зокрема й бойового застосування" під керівництвом командира на позивний Сєдой, з чим Пригожин не погодився.

12 липня міністерство оборони РФ заявило, що "вагнерівці" передали російській армії понад дві тисячі одиниць військової техніки, в тому числі танки.

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