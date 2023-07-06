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Лукашенко: Пригожина в Білорусі немає

Степан Смишляєв
1 год. тому

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин досі перебуває в Росії, тож на території Білорусі його немає, запевнив Лукашенко.

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Лукашенко: Пригожина в Білорусі немає
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновник приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин досі залишається в Росії. Про це Лукашенко розповів у четвер, 6 липня, на зустрічі з журналістами.

"Він перебуває в Пітері (тобто Санкт-Петербурзі - Ред.). Де він сьогодні вранці? Можливо, до Москви поїхав, може, ще десь, але на території Білорусі його немає", - наголосив Лукашенко.

За його словами, найманці "Вагнера" також не прибували до Білорусі. "Після Бахмута вони були виведені у свій табір, там вони сьогодні й перебувають", - стверджує білоруський правитель.

Лукашенка не бентежить розміщення ПВК "Вагнер" у Білорусі

Лукашенко також зазначив, що не переймається через розміщення загонів російських найманців на території Білорусі. "Мене абсолютно не турбує, що у нас буде розміщено якусь кількість бійців. Якщо їх потрібно буде задіяти, ми їх задіємо миттєво", -  цитує правителя Білорусі близький до його пресслужби Telegram-канал "Пул Первого".

"Усі знання, які вони накопичили на фронті, ми розглянемо і будемо використовувати для підготовки", - підкреслив Лукашенко.

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Мінськ сам пропонував найманцям місця для дислокації

При цьому він заявив, що питання передислокації та розміщення ПВК "Вагнер" у Білорусі на сьогодні не вирішено, пише держагентство БєлТА.

Лукашенко підкреслив, що це питання "залежить не від нього, а від рішення російської сторони й самих вагнерівців". "Табору ми не зводимо. Ми запропонували їм кілька колишніх військових містечок, які використовувалися ще за радянських часів. У тому числі під Осиповичами. Якщо вони погодяться. Але у ПВК "Вагнер" інше бачення щодо їх розміщення, звісно, про це бачення я вам не скажу", - додав білоруський правитель.

Водночас він висловив упевненість, що повторення заколоту ПВК "Вагнер", як це сталося в РФ, у Білорусії неможливе.

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