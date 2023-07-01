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ЦРУ про заколот Пригожина: У РФ росте невдоволення війною

Павло Мильников
3 год. тому

Заколот ПВК "Вагнер" свідчить, що в Росії зростає невдоволення війною проти України, а помилкові дії Путіна можуть перетворити РФ на економічну колонію Китаю, вважає глава ЦРУ Вільям Бернс.

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ПВК "Вагнер" у Ростові-на-Дону 24 червня
ПВК "Вагнер" у Ростові-на-Дону 24 червняФото: Stringer/REUTERS

Заколот приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним є ознакою "руйнівного впливу" війни РФ проти України на російське суспільство та владу президента Володимира Путіна, вважає директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки Вільям Бернс.

На лекції у фонді Ditchley в британському Оксфордширі в суботу, 1 липня, глава американської розвідувальної служби назвав "вражаючою" жорстку критику Пригожина на адресу військового керівництва РФ. Спробу заколоту "Вагнера" Бернс назвав "збройним викликом російській державі".

Глава ЦРУ: Росія може стати економічною колонією Китаю

Бернс наголосив, що США не мають стосунку до дій "вагнерівців", які є внутрішньою справою Росії, водночас він бачить у невдоволенні війною в РФ певну "можливість", шансом, що "виникає раз у житті", який не можна "витратити даремно". Детальніше глава ЦРУ не пояснив, що він має на увазі.

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Глава розвідслужби США також зауважив, що вторгнення російської армії в Україну оголило слабкі сторони збройних сил РФ. Невдоволення війною "продовжить підточувати російське керівництво", переконаний він.

На його думку, помилки Путіна загрожують перетворити Росію на "молодшого партнера й економічну колонію Китаю".

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