Глава ЦРУ таємно зустрівся із Зеленським - ЗМІ

Очільник американської розвідки Вільям Бернс в Києві зустрічався з українськими колегами та Зеленським. Українська сторона розповіла про плани переговорів з РФ, повідомляють ЗМІ.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс нещодавно відвідав Україну, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання The Washington Post та агенція AFP з посиланням на неназваних посадовців.

Під час своєї поїздки Бернс підтвердив "зобов'язання США ділитися розвідданими, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії", сказав неназваний американський чиновник.

Бернс "відвідав Україну, як він це робив регулярно з початку нещодавньої російської агресії більше року тому", - сказав співрозмовник WP. За даними ЗМІ, візит відбувся у червні.

Поїздка відбулася до 24-годинного заколоту лідера приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. Ймовірний заколот, який багатьма розглядався як найбільша загроза кремлівській владі за останні десятиліття, "не був темою для обговорення", додав чиновник.

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У Києві розповіли про плани переговорів з Москвою

За даними The Washington Post, що першим повідомило про візит, українські посадовці поділилися планами відвоювати окуповану Росією територію та розпочати переговори про припинення вогню до кінця року.

Видання зазначає, що військове командування в Києві у приватному порядку висловило главі ЦРУ упевненість у своїх цілях повернути значну частину території до осені, перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії розмежування з Кримом, просуватися далі на схід України і вже лише після того сісти за стіл переговорів з Кремлем.

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