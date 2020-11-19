 В Україні планують запровадити в 2021 році рецепти на антибіотики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

В Україні планують запровадити в 2021 році рецепти на антибіотики

У 2021 році в Україні буде запроваджено рецепти на антибіотики, очікує міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.

В Україні планують запровадити в 2021 році рецепти на антибіотики

У майбутньому антибіотики в Україні продаватимуть лише за рецептом

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на впровадження в країні електронних рецептів на антибіотики в 2021 році. Про це він повідомив на брифінгу в вівторок, 22 грудня.

"Глобально ми вважаємо, що всі антибіотики мають продаватися за електронним рецептом. Цю систему ми розробляємо. Плануємо, що з 1 квітня вона почне працювати", - заявив міністр. Степанов повідомив, що на першому етапі електронний рецепт буде застосовуватися до таких ліків, як інсуліни, нарковмісні препарати, а пізніше буде розширено і на антибіотики.

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Водночас буде посилено контроль за відпуском рецептурних препаратів в аптеках. Зокрема, паперові рецепти повинні будуть зберігатися протягом року після використання для перевірок Держлікслужбою.

Міністерство охорони здоров'я закликає українців приймати антибіотики тільки з призначення лікарем. За даними заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікара Віктора Ляшка, в 2020 році на тлі пандемії COVID-19 споживання окремих груп антибіотиків зросло в 40 разів.

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