В Україні споживання деяких антибіотиків зросло у 40 разів - Ляшко

Споживання окремих груп антибіотиків в Україні цього року зросло у 40 разів. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у вівторок, 17 листопада, під час виступу у Верховній Раді, передає інформагенція "Українські Новини".

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"Ми зазначаємо значне зростання (споживання. - Ред.) антибіотиків, у тому числі тих, які купуються в аптечній мережі, й тих, які купуються не за призначенням лікаря", - сказав він.

За словами Ляшка, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) контролює наявність антибіотиків у аптеках. При цьому він наголосив, що неконтрольоване споживання антибіотиків формує резистентність до них.

Раніше того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір запровадити електронні рецепти на ліки, зокрема, антибіотики, та розширити програму "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з коронавірусом.

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