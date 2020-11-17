 В Україні споживання деяких антибіотиків зросло у 40 разів - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

В Україні споживання деяких антибіотиків зросло у 40 разів - Ляшко

Неконтрольоване споживання антибіотиків формує резистентність до них, попереджає головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Споживання окремих груп антибіотиків в Україні цього року зросло у 40 разів. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у вівторок, 17 листопада, під час виступу у Верховній Раді, передає інформагенція "Українські Новини".

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"Ми зазначаємо значне зростання (споживання. - Ред.) антибіотиків, у тому числі тих, які купуються в аптечній мережі, й тих, які купуються не за призначенням лікаря", - сказав він.

За словами Ляшка, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) контролює наявність антибіотиків у аптеках. При цьому він наголосив, що неконтрольоване споживання антибіотиків формує резистентність до них.

Раніше того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір запровадити електронні рецепти на ліки, зокрема, антибіотики, та розширити програму "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з коронавірусом.

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