В Україні другий день поспіль рекорд нових заражень коронавірусом

В Україні кількість виявлених нових заражень коронавірусом за добу знову оновила пікові значення за весь час пандемії COVID-19. Впродовж четверга, 27 січня захворіли 34,4 тисячі осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) у п'ятницю, 28 січня. Серед нововиявлених хворих - 5,3 тисячі дітей та 808 медичних працівників.

Днем раніше було зафіксовано 32,3 тисячі нових випадків захворювань на коронавірусну хворобу. Однак у минулий четвер коронавірусом інфікувались майже 18,5 тисяч. Таким чином, за тиждень добова кількість нових випадків COVID-19 зросла майже вдвічі. За весь час пандемії в Україні захворіли близько чотирьох мільйонів людей, одужали 3,6 мільйона, померли майже 100 тисяч.

Від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу понад 15 мільйонів українців уже отримали першу дозу вакцини, а повний курс пройшли 14,5 мільйона. Також понад 269 тисяч людей вже щепились бустерною дозою.

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Кількість нових випадків COVID-19 за добу може сягнути 60 тисяч

Тим часом у МОЗ прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.

"Ми прогнозуємо 40-60 тисяч (захворілих - Ред.) за добу вже найближчими тижнями. Тобто через тиждень-два Україна виходитиме на пікові значення за кількістю випадків коронавірусної хвороби", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю.

Водночас він наголосив, що в Україні не передбачається впровадження локдауну, оскільки в країні - адаптивний карантин, який "показав свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі (пандемії. - Ред.), тим, що в першу хвилю десять областей не заходили в "червону" зону взагалі, а восени - шість".

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