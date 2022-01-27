Верховна Рада не збиратиметься два тижні через коронавірус

У четвер, 27 січня, нардепи проголосували за змінений календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради. 1 лютого депутати відкриють сесію, але потім до 15 лютого засідань не буде через велику кількість хворих на коронавірусну хворобу серед депутатів та працівників апарату.

"Зараз, коли в Україні наростає нова COVID-хвиля, цілком логічно зробити перерву в пленарних засіданнях Верховної Ради. Робота парламенту буде побудована у такий спосіб: 1 лютого відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання; 2-4 лютого - робота в комітетах", - написав Руслан Стефанчук на сторінці у Фейсбук.

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За словами Стефанчука, на ковід зараз хворіють 24 депутати та 63 працівники апарату Верховної Ради.

Постанову підтримало 233 депутатів, представники опозиції були проти. "Ось як ви хочете працювати. Ось ваша відповідь українській армії, вчителям і лікарям, які сьогодні стоять на бойових постах. А ви хочете втекти", - цитує "Українська правда" нардепа Артура Герасимов із "Європейської справедливості".

В Україні протягом доби, що минула, зафіксували рекордні за весь час пандемії 32393 випадки інфікування коронавірусом, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у четвер. Серед нововиявлених хворих - 4847 дітей та 797 медпрацівників.

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Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає протягом трьох тижнів поспіль. Зокрема, на початку січня виявляли 1-3 тисячі випадків коронавірусної інфекції за добу, а вже наприкінці місяця кількість хворих зросла до 20-30 тисяч. При цьому кількість госпіталізацій теж зростає. За даними Київської школи економіки, за минулий тиждень рівень госпіталізацій зріс на 38 відсотків.



