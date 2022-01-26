COVID-19: міносвіти України рекомендує дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання показників захворюваності на COVID-19 у деяких регіонах країни. Про це повідомила пресслужба відомства у середу, 26 січня.

Зазначається, що відповідні листи МОН надіслало засновникам і керівникам закладів освіти. Організувати дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів пропонується щонайменше протягом двох тижнів. У закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання МОН рекомендує від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

Водночас незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів дозволяється.

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При цьому вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких вони перебувають, наголосили в МОН.

Новий спалах СOVID-19 в Україні

20 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про початок нового спалаху СOVID-19 в Україні. Нині "червоний" (найвищий) рівень епідемічної небезпеки ввели на території Івано-Франківської області, а з 27 січня він діятиме на Рівненщині. Упродовж минулої доби, 25 січня, на території України виявили 24 321 новий підтверджений випадок COVID-19, з них дітей - 2809, повідомила пресслужба МОЗ. Госпіталізовано понад три тисячі людей, померли - 141.

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З 9 січня, коли було зафіксовано близько двох тисячі хворих, кількість заражень СOVID-19 в Україні зросла приблизно у 12 разів. За весь час пандемії коронавірусної хвороби в Україні захворіли понад 3,9 мільйона людей, одужали майже 3,6 мільйона, померли понад 99 тисяч осіб.

На початку 2021-го року головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію у другій половині січня - лютому через циркуляцію нового омікрон-варіанта.