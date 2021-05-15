З початку пандемії школярі ФРН "втратили" майже пів року навчання

Майже 11 мільйонів школярів у Німеччині з початкупандемії COVID-19 пропустили близько половини передбачених у шкільному році навчальних годин. Про це в суботу, 15 травня, в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив глава Німецької спілки вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger).

За його словами, з березня 2020 року кожен школяр у середньому не зміг відвідати від 350 до 800 годин навчання в очному режимі. "В середньому це майже половина шкільного року", - заявив Майдінґер.

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Німецькі вчителі вимагають надолужати втрачене

Глава учительської спілки виступив з вимогою у різний спосіб заповнити ці прогалини. На його думку, необхідними є додаткові заняття у наступному шкільному році: ввечері, на вихідних та канікулах. "Це також можуть бути електронні додаткові уроки", - зазначив Майдінґер.

Водночас він додав, що з огляду на недостатню кількість вчителів у німецьких школах такі допоміжні заняття будуть неможливими без додаткового персоналу. "Без студентів педагогічних спеціальностей та викладачів, що вже пішли на пенсію, це не працюватиме", - попередив глава спілки.

Звичне навчання у школі після літніх канікул

Також в іншому інтерв'ю Мейдінґер раніше припустив, що наступного навчального року школи зможуть повернутися до звичних занять у класах. За словами педагога, щонайменше для старшокласників є реальний шанс отримати щеплення до цього часу.

Станом на суботу, 15 травня, перше щеплення від коронавірусу у Німеччині отримали вже понад 30 мільйонів осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Таким чином 36,5 відсотка жителів країни вже щеплені першою дозою вакцини.