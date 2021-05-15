 З початку пандемії школярі ФРН ″втратили″ майже пів року навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

З початку пандемії школярі ФРН "втратили" майже пів року навчання

Німецькі школярі від початку пандемії COVID-19 пропустили близько половини очних занять навчального року. Вчителі вимагають надолужити втрачене.

Учні гімназії у Баутцені під час підсумкових іспитів з біології у квітні 2021 року

Учні гімназії у Баутцені під час підсумкових іспитів з біології у квітні 2021 року

Майже 11 мільйонів школярів у Німеччині з початкупандемії COVID-19 пропустили близько половини передбачених у шкільному році навчальних годин. Про це в суботу, 15 травня, в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив глава Німецької спілки вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger).

За його словами, з березня 2020 року кожен школяр у середньому не зміг відвідати від 350 до 800 годин навчання в очному режимі. "В середньому це майже половина шкільного року", - заявив Майдінґер.

Читайте також: Експеримент в німецькій школі - здав тест на коронавірус, іди на урок

Німецькі вчителі вимагають надолужати втрачене

Глава учительської спілки виступив з вимогою у різний спосіб заповнити ці прогалини. На його думку, необхідними є додаткові заняття у наступному шкільному році: ввечері, на вихідних та канікулах. "Це також можуть бути електронні додаткові уроки", - зазначив Майдінґер.

Водночас він додав, що з огляду на недостатню кількість вчителів у німецьких школах такі допоміжні заняття будуть неможливими без додаткового персоналу. "Без студентів педагогічних спеціальностей та викладачів, що вже пішли на пенсію, це не працюватиме", - попередив глава спілки.

Звичне навчання у школі після літніх канікул

Також в іншому інтерв'ю Мейдінґер раніше припустив, що наступного навчального року школи зможуть повернутися до звичних занять у класах. За словами педагога, щонайменше для старшокласників є реальний шанс отримати щеплення до цього часу.

Станом на суботу, 15 травня, перше щеплення від коронавірусу у Німеччині отримали вже понад 30 мільйонів осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Таким чином 36,5 відсотка жителів країни вже щеплені першою дозою вакцини.

Дивитись відео 01:16

Шкільне життя в масці: як це сприймають німецькі учні (17.08.2020)

Також за темою

Weltspiegel 14.05.2021 | Corona | Indien Bengaluru, Trauer

Пандемія COVID-19: Індія почала використовувати "Спутник V" 15.05.2021

На тлі сотень тисяч інфікованих коронавірусом щодня в Індії запровадили вакцинацію населення російською вакциною "Спутник V".

Corona-Krise in Europa | Paris

Пандемія COVID-19: Франція пом'якшує локдаун 03.05.2021

Відсьогодні жителі Франції знову можуть вільно пересуватися країною, а школи повністю повертаються до навчання.

BG Impfkampagnen an abgelegenen Orten | Brasilien Amazonas

Як вакцинують від коронавірусу у найвіддаленіших куточках світу (фоторепортаж) 14.05.2021

Мобільні бригади відправляються й у довгі складні подорожі до найвіддаленіших куточків планети, аби зробити людям щеплення від коронавірусної хвороби. Часто до пацієнтів можна дістатись лише літаком, човном або пішки.

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук (ц) у Печерському райсуді Києва 13 травня

Які докази держзради Медведчука зібрали правоохооронці

DW з'ясовувала, у чому саме підозрюють одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.  

НАК Нафтогаз України

Наглядову раду "Нафтогазу" залишило п'ять із шести членів

Відтепер наглядова рада НАК "Нафтогаз України" не матиме кворуму для ухвалення важливих рішень.  