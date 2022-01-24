COVID-19 в Україні: Івано-Франківська область перейшла в "червону зону"

У Івано-Франківській області України з понеділка, 24 січня, почали діяти обмеження червоного рівня епідемічної небезпеки через сплеск захворювань на коронавірусну хворобу. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій минулої п'ятниці, 21 січня, передає пресслужба міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: СOVID-19 помолодшав

За даними міністерства, в Івано-Франківській області за останню добу виявлено майже 1,8 тисячі нових випадків коронавірусної хвороби.

"Після новорічних свят ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 погіршилася…Тож прийнято рішення про встановлення в регіоні "червоного" рівня епіднебезпеки. Необхідно посилювати протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації", - зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Перебування регіону в "червоній" зоні передбачає заборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, а також проведення масових заходів. Обмеження не поширюються лише на ті заклади, де всі працівники та відвідувачі повністю вакциновані від коронавірусу.

У "помаранчевій" зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу в Україні станом на понеділок перебуває дев'ять областей. Це Вінницька, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Київ та решта регіонів - "жовті".

МОЗ України повідомляє, що за добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей 1 826, медпрацівників 224). Одужали 2 430 осіб, госпіталізовано 1836 осіб. У зв'язку з коронавірусною хворобою померли 67 пацієнтів.