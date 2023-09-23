В Нагірний Карабах увійшла перша колона з гумдопомогою МКЧХ

У Нагірний Карабах увійшла перша колона з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) після закінчення військової операції Азербайджану, повідомляють інформагенції. Колона з допомогою заїхала в спірний регіон через Лачинський коридор, повідомляє в суботу, 23 вересня, AFP із посиланням на своїх кореспондентів. Населенню буде доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів і продуктів харчування, повідомила агентству представник МКЧХ Зара Аматуні на пункті пропуску Корнідзор.

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Водночас у Єревані зазначили, що умови припинення вогню, узгоджені 20 вересня, як і раніше виконуються. Зі свого боку Reuters із посиланням на "владу" невизнаної Нагірно-карабаської республіки пише, що угода передбачає евакуацію співробітниками МКЧХ серйозно поранених і тих, хто перебуває в критичному стані, до Вірменії, а також перевезення гуманітарної допомоги із Вірменії в Степанакерт.

Військові Нагірного Карабаху здають зброю

Раніше Міноборони РФ повідомило, що збройні сили Нагірного Карабаху почали здавати зброю під контролем російських миротворців. У Москві також заявили, що з моменту укладення угоди про припинення вогню 20 вересня було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню в Аскеранському районі, ніхто при цьому не постраждав. У розташуванні російського миротворчого контингенту залишаються 826 мирних жителів, зокрема 440 дітей, які не мають змоги повернутися до своїх домівок наразі, додали у російському відомстві.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 22 вересня заявив про досягнуті домовленості щодо доправлення в Нагірний Карабах "великих обсягів" гуманітарних вантажів і висловив сподівання на поліпшення гуманітарної ситуації в регіоні. Помічник президента Азербайджану - завідувач відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Хікмет Гаджієв - повідомив про створення необхідних умов для доправлення в Карабах із Лачина й Агдама медикаментів, продуктів харчування та інших товарів зусиллями МКЧХ.

Військова операція Азербайджану в Нагірному Карабаху

Уранці 19 вересня Азербайджан оголосив про "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху і почав обстрілювати територію невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР), зокрема її столицю - Степанакерт. Баку заявив, що вимагає виведення вірменських військ і "зміни режиму" в регіоні.

Наступного дня сторони домовилися про припинення вогню. Згідно з досягнутою угодою, вірменські військові мають бути виведені із зони розгортання миротворчого контингенту Росії, формування "армії оборони Нагірного Карабаху" - розформовані та повністю роззброєні, а важка військова техніка та озброєння - виведені з території Нагірного Карабаху. Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про досягнення цілей Баку в регіоні. За даними вірменської сторони, під час обстрілів щонайменше 200 людей загинули, ще близько 400 - зазнали поранень. Крім того, загинули кілька російських миротворців.

У Єревані проходять масові протести з вимогою відставки глави вірменського уряду Нікола Пашиняна.