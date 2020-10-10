В Киргизстані назвали дату повторних виборів

Повторні вибори в парламент Киргизстану призначені на 20 грудня. Про це у середу, 21 жовтня, повідомили в пресслужбі Центральної комісії з виборів і проведення референдумів. Парламентські вибори 4 жовтня визнані такими, що не відбулись, внаслідок порушення процесу голосування.

У виборчій комісії розпорядилися виділити додаткові кошти на організацію перевиборів і вжити необхідних заходів для їх законності. Крім того, передбачені кроки для "забезпечення кібербезпеки інформаційних електронних систем" і обміну даними. У комісії попередньо повідомили, що дострокові вибори президента можуть орієнтовно відбутися 17 січня 2021 року.

Політична криза в Киргизстані

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. У ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Звільненого під час протестів з ув'язнення Садира Жапарова затвердили на посаді прем'єр-міністра. 15 жовтня у відставку подав президент країни Сооронбай Жеенбеков. Його обов'язки мав виконувати спікер парлементу, але і він подав у відставку. Відтоді виконання обов'язків президента було покладено на Жапарова.

Жапарова виправдали у справі про насильницьке захоплення влади

Верховний суд Киргизстану 20 жовтня виправдав Садира Жапарова за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади у 2012 році. До звільнення протестувальниками з колонії він відбував покарання за звинуваченнями у захопленні заручника та в інших злочинах.