 В Киргизстані назвали дату повторних виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Новини

В Киргизстані назвали дату повторних виборів

Парламентські вибори 4 жовтня визнані такими, що не відбулись. Позачергові вибори до парламенту Киргизстану призначені на 20 грудня.

Протести у Бішкеку після виборів, які згодом визнали такими, що не відбулися

Протести у Бішкеку після виборів, які згодом визнали такими, що не відбулися

Повторні вибори в парламент Киргизстану призначені на 20 грудня. Про це у середу, 21 жовтня, повідомили в пресслужбі Центральної комісії з виборів і проведення референдумів. Парламентські вибори 4 жовтня визнані такими, що не відбулись, внаслідок порушення процесу голосування.

У виборчій комісії розпорядилися виділити додаткові кошти на організацію перевиборів і вжити необхідних заходів для їх законності. Крім того, передбачені кроки для "забезпечення кібербезпеки інформаційних електронних систем" і обміну даними. У комісії попередньо повідомили, що дострокові вибори президента можуть орієнтовно відбутися 17 січня 2021 року.

Політична криза в Киргизстані 

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. У ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Звільненого під час протестів з ув'язнення Садира Жапарова затвердили на посаді прем'єр-міністра. 15 жовтня у відставку подав президент країни Сооронбай Жеенбеков. Його обов'язки мав виконувати спікер парлементу, але і він подав у відставку. Відтоді виконання обов'язків президента було покладено на Жапарова. 

Жапарова виправдали у справі про насильницьке захоплення влади

Верховний суд Киргизстану 20 жовтня виправдав Садира Жапарова за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади у 2012 році. До звільнення протестувальниками з колонії він відбував покарання за звинуваченнями у захопленні заручника та в інших злочинах.

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