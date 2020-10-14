 Киргизстан: обов′язки президента виконуватиме прем′єр-міністр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Киргизстан: обов'язки президента виконуватиме прем'єр-міністр

Керівник уряду Киргизстану Садир Жапаров на мітингу своїх прихильників оголосив про відставку спікера парламенту. Тепер, згідно з конституцією, президентська влада переходить до прем'єра.

Прем'єр-міністр Киргизстану Садир Жапаров

Прем'єр-міністр Киргизстану Садир Жапаров виконуватиме обов'язки президента країни

Прем'єр-міністр Киргизстану Садир Жапаров оголосив, що перейняв усі обов'язки президента країни, оскільки голова парламенту Канат Ісаєв подав у відставку. "Ісаєв сьогодні написав заяву про відставку. Сьогодні всі обов'язки глави держави повністю перейшли до мене", - заявив політик у четвер, 15 жовтня, під час виступу перед своїми прихильниками біля Будинку уряду.

Раніше у цей день про свою відставку заявив президент країни Сооронбай Жеенбеков. У зверненні, опублікованому на сайті глави держави, Жеенбеков пояснив, що на тлі напруженої суспільно-політичної ситуації в країні не хоче залишитися в історії Киргизстану президентом, який "пролив кров і стріляв у власних громадян". Після відставки президента, згідно з конституцією країни, виконання обов'язків президента було покладено на спікера парламенту.

Криза у Киргизстані

Нагадаємо, політична криза в Киргизстані триває з 5 жовтня, коли в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. В ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту.

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Також під час протестів прихильники Жапарова звільнили його з ув'язнення, де він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника. Згодом депутати на екстреному засіданні парламенту висунули Жапарова на посаду прем'єра. Утім, Жеенбеков не підписав указ про призначення голови уряду, мотивуючи своє рішення відсутністю кворуму в парламенті.

14 жовтня парламент країни вдруге затвердив Жапарова прем'єром Киргизстану, Жеенбеков цього разу підписав указ про призначення. Напередодні у Бішкеку близько пів тисячі прихильників Жапарова вимагали відставки президента країни. Демонстранти казали, що президент "обдурив народ", адже обіцяв піти у відставку упродовж трьох днів, однак не дотримав слова. Жапаров пообіцяв ще цього дня вирішити питання з відставкою Жеенбекова.

Сооронбай Жеенбеков перебував на посаді президента Киргизстану з 2017 року. 

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