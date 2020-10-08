 Президент Киргизстану йде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президент Киргизстану йде у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що йде у відставку. Він закликав прем'єра країни та інших політиків відвести своїх прихильників з Бішкека.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у четвер, 15 жовтня, оголосив, що йде у відставку. Відповідний текст звернення до громадян країни опублікувала його пресслужба.

не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який пролив кров і стріляв у своїх громадян, тому прийняв рішення піти у відставку", - йдеться у зверненні Жеенбекова, цитує інформагентство "Інтерфакс". За його словами, призначення напередодні уряду не зняло напруженості у столиці країни Бішкеку, продовжували лунати заклики до відставки президента, ситуація загрожувала перерости у двосторонній конфлікт. 

Жеенбеков у зверненні вказав на важливість збереження миру в країні і закликав засновника партії "Мекенчіл" ("Патріот") Садира Жапарова, якого напередодні призначили на посаду прем'єра, а також інших політиків "відвести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя" жителям Бішкека.

Криза у Киргизстані

Нагадаємо, політична криза в Киргизстані триває з 5 жовтня, коли в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. В ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту.

Також під час протестів прихильники Жапарова звільнили його з ув'язнення, де він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника. Згодом депутати на екстреному засіданні парламенту висунули Жапарова на посаду прем'єра. Утім, Жеенбеков не підписав указ про призначення голови уряду, мотивуючи своє рішення відсутністю кворуму в парламенті.

14 жовтня парламент країни вдруге затвердив Жапарова прем'єром Киргизстану, Жеенбеков цього разу підписав указ про призначення. Напередодні у Бішкеку близько пів тисячі прихильників Жапарова вимагали відставки президента країни. . Демонстранти казали, що президент "обдурив народ", адже обіцяв піти у відставку упродовж трьох днів, однак не дотримав слова. Жапаров пообіцяв ще цього дня вирішити питання з відставкою Жеенбекова.

Сооронбай Жеенбеков перебував на посаді президента Киргизстану з 2017 року. За конституцією країни, після відставки президента його повноваження виконує спікер парламенту.

Також за темою

Kirgistan | Parlamentswahlen | Präsident Sooronbay Jeenbekov

Криза у Киргизстані: президент не збирається йти у відставку 08.10.2020

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не має наміру добровільно йти у відставку. Також йому не надходила на підпис заява про відставку прем'єра, заявила речниця Жеенбекова.

Kirgistan Präsident Sooronbai Jeenbekov

Сооронбай Жеенбеков готовий піти у відставку з посади президента Киргизстану 09.10.2020

Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий піти у відставку з посади президента Киргизстану після нових парламентських виборів та відставки уряду.

Kirgistan | Ausnahmezustand | Sadyr Zhaparov

Парламент Киргизстану обрав прем'єром звільненого з тюрми Садира Жапарова 10.10.2020

Новий прем'єр Киргизстану Садир Жапаров під час виступу в парламенті заявив про необхідність проведення нових парламентських виборів.

Реклама

Докладно

Символічне фото до теми плагіат: ножиці, скотч та стос паперу разом з табличками copy, and paste

Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах

Плагіатори в Україні не лише не мають проблем з політичною кар'єрою - їх не можуть позбавити навіть наукового ступеню.  

Соєві плантації у Бразилії

Як перетворити убивцю клімату на його захисника?

Iснують і щадні методи ґрунтообробки. Докладніше - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  