Президент Киргизстану йде у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у четвер, 15 жовтня, оголосив, що йде у відставку. Відповідний текст звернення до громадян країни опублікувала його пресслужба.

"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який пролив кров і стріляв у своїх громадян, тому прийняв рішення піти у відставку", - йдеться у зверненні Жеенбекова, цитує інформагентство "Інтерфакс". За його словами, призначення напередодні уряду не зняло напруженості у столиці країни Бішкеку, продовжували лунати заклики до відставки президента, ситуація загрожувала перерости у двосторонній конфлікт.

Жеенбеков у зверненні вказав на важливість збереження миру в країні і закликав засновника партії "Мекенчіл" ("Патріот") Садира Жапарова, якого напередодні призначили на посаду прем'єра, а також інших політиків "відвести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя" жителям Бішкека.

Криза у Киргизстані

Нагадаємо, політична криза в Киргизстані триває з 5 жовтня, коли в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. В ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту.

Також під час протестів прихильники Жапарова звільнили його з ув'язнення, де він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника. Згодом депутати на екстреному засіданні парламенту висунули Жапарова на посаду прем'єра. Утім, Жеенбеков не підписав указ про призначення голови уряду, мотивуючи своє рішення відсутністю кворуму в парламенті.

14 жовтня парламент країни вдруге затвердив Жапарова прем'єром Киргизстану, Жеенбеков цього разу підписав указ про призначення. Напередодні у Бішкеку близько пів тисячі прихильників Жапарова вимагали відставки президента країни. . Демонстранти казали, що президент "обдурив народ", адже обіцяв піти у відставку упродовж трьох днів, однак не дотримав слова. Жапаров пообіцяв ще цього дня вирішити питання з відставкою Жеенбекова.

Сооронбай Жеенбеков перебував на посаді президента Киргизстану з 2017 року. За конституцією країни, після відставки президента його повноваження виконує спікер парламенту.