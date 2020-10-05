Киргизстан: новий прем'єр і захоплення підприємств на тлі протестів

Опозиціонер Садир Жапаров став новим прем'єр-міністром Киргизстану. За нього проголосували депутати парламенту на екстреному засіданні у вівторок, 6 жовтня, повідомила інформагентству "Інтерфакс" пресслужба парламенту країни.

За словами співрозмовника агентства, "найближчими днями, завтра-післязавтра, Жапаров повинен представити склад і структуру нового уряду республіки".

Жапарова у ніч на вівторок протестувальники звільнили з колонії, де він відбував покарання за обвинуваченням у захопленні заручника в 2013 році. Згодом адвокат Жапарова повідомив, що Верховний суд країни виправдав його клієнта.

Раніше цього дня депутати прийняли відставку попереднього прем'єра Кубатбека Боронова. За даними ЗМІ, нинішній склад уряду продовжуватиме виконувати обов'язки до формування нового уряду.

Змінилося також керівництво парламенту: спікером став опозиційний депутат Миктибек Абдилдаєв.

Тим часом президент країни Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий до переговорів з опозицією.

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Невідомі захопили декілька великих родовищ у Киргизстані

Невідомі особи захопили декілька великих родовищ в Киргизстані, підприємства припиняють роботу, повідомляють місцеві ЗМІ. Зокрема, були захоплені вугільне родовище, три родовища золота і одне родовище міді. Деяким співробітникам вдалося залишити підприємства.

Про захоплення групою невідомих єдиного у країні афінажного заводу повідомила компанія "Киргизалтин".

Нагадаємо, увечері 5 жовтня у Бішкеку почалися масові протести проти результатів парламентських виборів. Силовики спробували розігнати маніфестантів і використали проти них водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати. Одна людина загинула, постраждали близько 600 людей.

Протестувальники захопили будівлю парламенту, де розташований офіс президента, а також звільнити ув'язнених колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та колишнього депутата Садира Жапарова.