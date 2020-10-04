У Бішкеку силовики розігнали мітинг незгодних з результатами виборів

У центрі столиці Киргизстану Бішкека в понеділок, 5 жовтня, тисячі людей зібралися на мітинг, аби висловити свою незгоду з попередніми результатами виборів до парламенту країни.

Організатори мітингу кажуть про 15 тисяч учасників, МВС оцінило кількість демонстрантів у сім тисяч, повідомляє інформагентство "Інтерфакс". Організатори стверджують, що на акцію протесту вийшли представники і прихильники 11 політичних партій з 16-ти, які брали участь у парламентських виборах. Політсили підписали резолюцію з вимогою скасування підсумків голосування.

Згодом киргизька міліція відтіснила протестувальників від будівлі парламенту і з центральної площі Бішкека. Силовики застосували проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати. Мітингувальники розійшлися центральними вулицями Бішкека, але не пішли по домівках. Згодом виникли локальні сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що станом на 22-гу годину за місцевим часом було відомо про 16-ох потерпілих під час розгону мітингу, серед яких є також і силовики.

Раніше МВС Киргизстану закликало протестувальників розійтися. Натомість демонстранти перекрили найближчі до центральної площі вулиці та почали штурмувати будівлю парламенту, де також розташований офіс президента країни.

В ОБСЄ стурбовані можливим підкупом голосів

Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) висловило "серйозне занепокоєння" через "варті довіри звинувачення щодо підкупу голосів" на виборах. Глава місії БДІПЛ Томас Бозеруп зазначив, що також розчарував "брак критичного висвітлення кампанії у ЗМІ, коли здебільшого воно зводилося не більш ніж до платної реклами". "Це знизило якість і різноманітність інформації, доступної виборцям", - додав Бозеруп, йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Перемагають партії, які вважаються лояльними до президента Киргизстану

За попередніми даними, на парламентських виборах лідирують політичні сили, які вважають близькими до президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова. Станом на 20-ту годину за місцевим часом після ручного підрахунку бюлетенів партія "Бірімдік", до якої входить рідний брат чинного президента Киргизстану Асилбек Жеенбеков, набрала 25,98 відсотка голосів.

Партія "Мекен Киргизстан" ("Батьківщина Киргизстан") набирає 24,56 відсотка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, партію "Мекен Киргизстан" фінансує колишній заступник голови Державної митної служби Киргизстану Раімбек Матраімов. Його ім'я пов'язують із операціями з відмивання та виведення грошей з країни та з контрабандою товарів.

Партія "Киргизстан" набирає 8,96 відсотка, "Бутун Киргизстан" - 7,62 відсотка, "Мекенчіл" - 7,26 відсотка. Решта політсил не змогли подолати семивідсотковий бар'єр.

Нагадаємо, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори, в яких взяли участь 16 партій. Явка виборців становила 56,5 відсотка. Остаточні підсумки виборів планується оголосити протягом 20 днів після завершення автоматичного підрахунку голосів.

Після оголошення попередніх підсумків виборів відразу декілька опозиційних партій заявили, що не визнають результатів голосування внаслідок масових порушень і фальсифікацій під час виборчого процесу. Їхні представники вимагають скасувати результати голосування і оголосити повторні вибори.