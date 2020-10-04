 Мітингарі в Бішкеку захопили парламент та звільнили експрезидента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

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Новини

Мітингарі в Бішкеку захопили парламент та звільнили експрезидента

Учасники акції протесту проти результатів виборів до парламенту Киргизстану прорвали загородження навколо нього. Згодом із СІЗО був звільнений експрезидент Алмазбек Атамбаєв.

Протести в Бішкеку

Протести в Бішкеку

У Бішкеку мітингарі, які виступають проти попередніх результатів виборів до парламенту Киргизстану, здолали загородження і прорвалися на територію законодавчого органу країни. Як повідомило у вівторок, 6 жовтня, інформагентство "Інтерфакс", протестувальники протаранили ворота парламенту на пожежній машині. Їм безуспішно намагалася завадити міліція. На ту мить у самій будівлі, за даними агентства, нікого не було.

На кадрах, що надходять з місця подій, видно, що мітингувальники влаштували всередині парламенту погром, трощили меблі, розкидали папери. На території, що прилягає до будівлі, було підпалено кілька автомобілів, в тому числі - патрульної служби МВС, а також шість карет швидкої допомоги. Кабінети співробітників адміністрації також зайнялися. На боротьбу з вогнем було кинуто пожежників.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, внаслідок сутичок загинула одна людина, близько 600 осіб поранені.

З СІЗО звільнений експрезидент Атамбаєв

Потім демонстранти рушили до будівлі Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану. Як передали киргизькі ЗМІ, з СІЗО ДКНБ був звільнений колишній президент Алмазбек Атамбаєв.

Його вивели з будівлі після переговорів з керівництвом відомства. Протестувальники обступили експрезидента і почали скандувати: "Атамбаєв". Як уточнило агентство "Інтерфакс", серед учасників мітингу був і молодший син політика, засудженого в червні до 11 років і двох місяців позбавлення волі за корупцію - Кадир.

Президент Жеенбеков закликав до розсудливості

Тим часом президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков вже заявив, що розраховує "на розсудливість організаторів акції протесту" в Бішкеку. Його слова навела речниця глави держави. За її твердженням, Жеенбеков нібито до 02:00 години за місцевим часом 6 жовтня залишався на робочому місці в будівлі парламенту. Як повідомляється на сайті президента, він 6 жовтня погодився зустрітися з лідерами 16 партій, що взяли участь в парламентських виборах.

Так само киргизька партія "Бірімдік", яка набирає найбільшу кількість голосів на виборах до парламенту, на тлі протестів вже погодилася брати участь у повторному голосуванні, якщо воно буде оголошено. Про це повідомив речник партії.

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