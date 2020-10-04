Мітингарі в Бішкеку захопили парламент та звільнили експрезидента

Учасники акції протесту проти результатів виборів до парламенту Киргизстану прорвали загородження навколо нього. Згодом із СІЗО був звільнений експрезидент Алмазбек Атамбаєв.
У Бішкеку мітингарі, які виступають проти попередніх результатів виборів до парламенту Киргизстану, здолали загородження і прорвалися на територію законодавчого органу країни. Як повідомило у вівторок, 6 жовтня, інформагентство "Інтерфакс", протестувальники протаранили ворота парламенту на пожежній машині. Їм безуспішно намагалася завадити міліція. На ту мить у самій будівлі, за даними агентства, нікого не було.
На кадрах, що надходять з місця подій, видно, що мітингувальники влаштували всередині парламенту погром, трощили меблі, розкидали папери. На території, що прилягає до будівлі, було підпалено кілька автомобілів, в тому числі - патрульної служби МВС, а також шість карет швидкої допомоги. Кабінети співробітників адміністрації також зайнялися. На боротьбу з вогнем було кинуто пожежників.
За даними міністерства охорони здоров'я країни, внаслідок сутичок загинула одна людина, близько 600 осіб поранені.
Потім демонстранти рушили до будівлі Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану. Як передали киргизькі ЗМІ, з СІЗО ДКНБ був звільнений колишній президент Алмазбек Атамбаєв.
Його вивели з будівлі після переговорів з керівництвом відомства. Протестувальники обступили експрезидента і почали скандувати: "Атамбаєв". Як уточнило агентство "Інтерфакс", серед учасників мітингу був і молодший син політика, засудженого в червні до 11 років і двох місяців позбавлення волі за корупцію - Кадир.
Тим часом президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков вже заявив, що розраховує "на розсудливість організаторів акції протесту" в Бішкеку. Його слова навела речниця глави держави. За її твердженням, Жеенбеков нібито до 02:00 години за місцевим часом 6 жовтня залишався на робочому місці в будівлі парламенту. Як повідомляється на сайті президента, він 6 жовтня погодився зустрітися з лідерами 16 партій, що взяли участь в парламентських виборах.
Так само киргизька партія "Бірімдік", яка набирає найбільшу кількість голосів на виборах до парламенту, на тлі протестів вже погодилася брати участь у повторному голосуванні, якщо воно буде оголошено. Про це повідомив речник партії.
Депутати парламенту Киргизстану переважною більшістю висловили недовіру уряду прем'єра Сапара Ісакова. Згодом президент країни підписав відповідний указ про відставку уряду.