ЦВК Киргизстану оголосила результати виборів недійсними

Центральна виборча комісія Киргизстану офіційно визнала підсумки виборів до парламенту недійсними. Про це в вівторок, 6 жовтня, повідомила голова ЦВК Нуржан Шайлдабекова. "Членами комісії ухвалено рішення визнати підсумки виборів депутатів парламенту Киргизії, що пройшли 4 жовтня, недійсними", - сказала Шайлдабекова, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За словами керівниці ЦВК країни, рішення ухвалено через нинішню ситуацію. "З метою недопущення напруження обстановки в країні ухвалено таке рішення. Із присутніх на засіданні 11 членів ЦВК всі одностайно підтримали пропозицію", - зазначила Шайлдабекова.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня в Бішкеку почалися масові протести проти результатів виборів до законодавчого органу країни. У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат одна людина загинула, постраждали близько 600 людей.

У ніч на вівторок протестуючих вдалося захопити будівлю парламенту, де розташований офіс глави держави, а також звільнити із СІЗО спецслужби колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та колишнього депутата Садира Жапарова.

Тим чаксом на тлі протестів про свою відставку заявив мер Бішкека, а опозиційні партії сформували координаційну раду.

Раніше президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні і закликав лідерів протестів повернутися в правове поле.