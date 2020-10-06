 ЦВК Киргизстану оголосила результати виборів недійсними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2020

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Новини

ЦВК Киргизстану оголосила результати виборів недійсними

Результати проведених нещодавно виборів до парламенту Киргизстану оголосила недійсними керівниця ЦВК країни. Раніше президент Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади.

Протести в Бішкеку

Рішенню ЦВК передувало захоплення мітингарями урядових будівель у Бішкеку

Центральна виборча комісія Киргизстану офіційно визнала підсумки виборів до парламенту недійсними. Про це в вівторок, 6 жовтня, повідомила голова ЦВК Нуржан Шайлдабекова. "Членами комісії ухвалено рішення визнати підсумки виборів депутатів парламенту Киргизії, що пройшли 4 жовтня, недійсними", - сказала Шайлдабекова, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За словами керівниці ЦВК країни, рішення ухвалено через нинішню ситуацію. "З метою недопущення напруження обстановки в країні ухвалено таке рішення. Із присутніх на засіданні 11 членів ЦВК всі одностайно підтримали пропозицію", - зазначила Шайлдабекова.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня в Бішкеку почалися масові протести проти результатів виборів до законодавчого органу країни. У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат одна людина загинула, постраждали близько 600 людей.

У ніч на вівторок протестуючих вдалося захопити будівлю парламенту, де розташований офіс глави держави, а також звільнити із СІЗО спецслужби колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та колишнього депутата Садира Жапарова.

Тим чаксом на тлі протестів про свою відставку заявив мер Бішкека, а опозиційні партії сформували координаційну раду.

Раніше президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні і закликав лідерів протестів повернутися в правове поле.

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