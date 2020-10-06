ЦВК Киргизстану оголосила результати виборів недійсними

Результати проведених нещодавно виборів до парламенту Киргизстану оголосила недійсними керівниця ЦВК країни. Раніше президент Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади.
Центральна виборча комісія Киргизстану офіційно визнала підсумки виборів до парламенту недійсними. Про це в вівторок, 6 жовтня, повідомила голова ЦВК Нуржан Шайлдабекова. "Членами комісії ухвалено рішення визнати підсумки виборів депутатів парламенту Киргизії, що пройшли 4 жовтня, недійсними", - сказала Шайлдабекова, цитує інформагенція "Інтерфакс".
За словами керівниці ЦВК країни, рішення ухвалено через нинішню ситуацію. "З метою недопущення напруження обстановки в країні ухвалено таке рішення. Із присутніх на засіданні 11 членів ЦВК всі одностайно підтримали пропозицію", - зазначила Шайлдабекова.
Нагадаємо, увечері 5 жовтня в Бішкеку почалися масові протести проти результатів виборів до законодавчого органу країни. У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат одна людина загинула, постраждали близько 600 людей.
У ніч на вівторок протестуючих вдалося захопити будівлю парламенту, де розташований офіс глави держави, а також звільнити із СІЗО спецслужби колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та колишнього депутата Садира Жапарова.
Тим чаксом на тлі протестів про свою відставку заявив мер Бішкека, а опозиційні партії сформували координаційну раду.
Раніше президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні і закликав лідерів протестів повернутися в правове поле.