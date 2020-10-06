Парламент Киргизстану знову затвердив Жапарова на посаді прем'єра

Парламент Киргизстану вдруге затвердив Садира Жапарова на посаді прем'єр-міністра країни. Парламент також підтримав склад, програму і структуру уряду на чолі з Жапаровим.
Парламент Киргизстану вдруге затвердив засновника партії "Мекенчіл" ("Патріот") Садира Жапарова на посаді прем'єр-міністра країни. Депутати на засіданні у середу, 14 жовтня, одноголосно підтримали кандидатуру Жапарова, якого раніше висунула парламентська коаліційна більшість. Парламент також підтримав склад, програму і структуру уряду на чолі з Жапаровим, повідомляє інформагентство "Інтерфакс".
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До складу уряду увійшли троє лідерів політичних партій, які протестували проти підсумків парламентських виборів 4 жовтня - лідери партій "Чон Казати" ("Великий похід"), "Республіка" і "Ийман Нуру" ("Промінь віри").
10 жовтня в парламенті Киргизстану вже затверджували Садира Жапарова на посаді прем'єр-міністра країни. Однак рішення про його затвердження згодом повернув до парламенту президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, який послався на відсутність кворуму при ухваленні рішення.
Тим часом у центрі столиці країни Бішкека 14 жовтня близько пів тисячі прихильників Жапарова вимагали відставки Жеенбекова. Демонстранти кажуть, що президент "одбурив народ", адже обіцяв піти у відставку упродовж трьох днів, однак не дотримав слова.
Після другого затвердження Жапарова парламентом Жеенбеков 14 жовтня підписав указ про призначення нового голови уряду країни.
Тим часом Жапаров заявив, що й надалі вимагатиме відставки Жеенбекова. "Відставка президента Киргизстану - це вимога народу. Сьогодні (14 жовтня. - Ред.) і піду до президента і ми вірішимо це питання", - сказав він журналістам.
Нагадаємо, політична криза в Киргизії триває з 5 жовтня, коли в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. В ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Також під час протестів прихильники Жапарова звільнили його з ув'язнення, де він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника. Згодом депутати на екстреному засіданні парламенту висунули Жапарова на посаду прем'єра.
Садир Жапаров народився 6 грудня 1968 року, він родом з Іссик-Кульської області, що на півночі країни. Двічі обирався до парламенту Киргизстану, є засновником партії "Мекенчіл", яка програла парламентські вибори 4 жовтня.
У 2013 році на мітингу з вимогою націоналізації золоторудного родовища "Кумтор" в місті Каракол (Іссик-Кульська область) був узятий в заручники глава регіону. Звинувачення в організації мітингу в Караколі було висунуто Жапарову. Після цього кілька років опозиціонер проживав за кордоном. Після повернення на батьківщину в березні 2017 року він був затриманий.
2 серпня 2017 року рішенням суду Жапаров був засуджений до 11 з половиною років позбавлення волі з утриманням в колонії посиленого режиму. Він був визнаний винним у захопленні заручника.