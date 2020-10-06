Парламент Киргизстану знову затвердив Жапарова на посаді прем'єра

Парламент Киргизстану вдруге затвердив засновника партії "Мекенчіл" ("Патріот") Садира Жапарова на посаді прем'єр-міністра країни. Депутати на засіданні у середу, 14 жовтня, одноголосно підтримали кандидатуру Жапарова, якого раніше висунула парламентська коаліційна більшість. Парламент також підтримав склад, програму і структуру уряду на чолі з Жапаровим, повідомляє інформагентство "Інтерфакс".

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До складу уряду увійшли троє лідерів політичних партій, які протестували проти підсумків парламентських виборів 4 жовтня - лідери партій "Чон Казати" ("Великий похід"), "Республіка" і "Ийман Нуру" ("Промінь віри").

10 жовтня в парламенті Киргизстану вже затверджували Садира Жапарова на посаді прем'єр-міністра країни. Однак рішення про його затвердження згодом повернув до парламенту президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, який послався на відсутність кворуму при ухваленні рішення.

Тим часом у центрі столиці країни Бішкека 14 жовтня близько пів тисячі прихильників Жапарова вимагали відставки Жеенбекова. Демонстранти кажуть, що президент "одбурив народ", адже обіцяв піти у відставку упродовж трьох днів, однак не дотримав слова.

Президент затвердив нового прем'єра

Після другого затвердження Жапарова парламентом Жеенбеков 14 жовтня підписав указ про призначення нового голови уряду країни.

Тим часом Жапаров заявив, що й надалі вимагатиме відставки Жеенбекова. "Відставка президента Киргизстану - це вимога народу. Сьогодні (14 жовтня. - Ред.) і піду до президента і ми вірішимо це питання", - сказав він журналістам.

Криза у Киргизстані

Нагадаємо, політична криза в Киргизії триває з 5 жовтня, коли в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. В ніч на 6 жовтня прибічники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Також під час протестів прихильники Жапарова звільнили його з ув'язнення, де він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника. Згодом депутати на екстреному засіданні парламенту висунули Жапарова на посаду прем'єра.

Хто такий Садир Жапаров

Садир Жапаров народився 6 грудня 1968 року, він родом з Іссик-Кульської області, що на півночі країни. Двічі обирався до парламенту Киргизстану, є засновником партії "Мекенчіл", яка програла парламентські вибори 4 жовтня.

У 2013 році на мітингу з вимогою націоналізації золоторудного родовища "Кумтор" в місті Каракол (Іссик-Кульська область) був узятий в заручники глава регіону. Звинувачення в організації мітингу в Караколі було висунуто Жапарову. Після цього кілька років опозиціонер проживав за кордоном. Після повернення на батьківщину в березні 2017 року він був затриманий.

2 серпня 2017 року рішенням суду Жапаров був засуджений до 11 з половиною років позбавлення волі з утриманням в колонії посиленого режиму. Він був визнаний винним у захопленні заручника.