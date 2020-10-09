Президент Киргизстану відправив уряд у відставку та оголосив надзвичайний стан

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у п'ятницю, 9 жовтня, прийняв відставку прем'єр-міністра Кубатбека Боронова та уряду країни. Всі урядовці, однак, продовжать виконання своїх обов'язків "до формування нового складу уряду", йдеться в указі глави держави. Також президент звільнив голову Державного комітету національної безпеки Орозбека Опумбаєва.

Згодом пресслужба Жеенбекова повідомила, що він оголосив у столиці країни Бішкеку режим надзвичайного стану з 20:00 (за місцевим часом) 9 жовтня до 8:00 21 жовтня 2020 року. Згідно з указом президента, комендантом столиці на цей період призначений заступний міністра внутрішніх справ Алмазбек Орозалієв.

Тим часом у Бішкеку відбуваються мітинги різних об'єднань киргизької опозиції. Біля Будинку уряду вийшли на демонстрацію близько тисячі прихильників Садира Жапарова, чию кандидатуру парламент схвалив на посаду прем'єр-міністра. Водночас у східній частині міста біля офісу Соціал-демократичної партії Киргизстану збираються на мітинг прихильники експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва. А в місті Ош на півдні країни мітингують прихильники чинного президента.

Нагадаємо, що напередодні Жеенбеков заявив, що готовий піти у відставку з посади президента Киргизстану після нормалізації ситуації в країні. На його думку, треба провести нові парламентські вибори та відправити у відставку попередній уряд. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади, Жеенбеков сам залишить посаду глави держави.

Третя революція

Політична криза в Киргизстані почалася 4 жовтня. Причиною масових протестів стали результати парламентських виборів. Протестувальники увірвалися до будівлі парламенту та звільнили із СІЗО експрезидента Алмазбека Атамбаєва. Пізніше ЦВК визнала результати виборів недійсними.

Події в Киргизстані можуть стати вже третьою революцією за останні 15 років. У 2005 році під час "тюльпанової революції" президентом став один з лідерів опозиції Курманбек Бакієв, а експрезидент Аскар Акаєв утік до Москви. Революція 2010 року була спрямована вже проти Бакієва, який теж був змушений втекти з країни, а президентом став Алмазбек Атамбаєв.