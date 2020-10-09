Парламент Киргизстану обрав прем'єром звільненого з тюрми Садира Жапарова

Депутати парламенту Киргизстану на засіданні в суботу, 10 жовтня, затвердили на посаді прем'єр-міністра засновника партії "Мекенчіл" Садира Жапарова. Склад і структуру уряду, згідно з пропозицією Жапарова, парламент залишив без змін, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Виступаючи в парламенті, Жапаров заявив про необхідність дотримання закону і проведення нових парламентських виборів.

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"Сьогоднішня ситуація склалася через партійну систему, ми не повинні порушувати закон і необхідно вирішити питання проведення повторних виборів", - сказав Жапаров на засіданні парламенту. Також він зазначив, що конституційну реформу необхідно провести за участю всіх політичних сил країни.

"Народ вимагає змінити парламент, повернути одномандатну систему. Але конституційні реформи ми будемо вирішувати разом, з усіма сторонами", - сказав Жапаров.

Він також заявив, що президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков підпише заяву про відставку протягом двох-трьох днів. "Під час переговорів з Жеенбековим він сказав, що після того, як парламент затвердить нового прем'єр-міністра, він підпише заяву про відставку протягом двох-трьох днів", - сказав Жапаров.

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Як повідомлялося, політична криза в Киргизії триває з 5 жовтня, коли в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. В ніч на 6 жовтня вони захопили офіс президента і будівлю парламенту. Також в ході протестів прихильники Жапарова звільнили його з ув'язнення, де він відбував покарання за звинуваченнями в захопленні заручника. Після цього депутати на екстреному засіданні висунули Жапарова на посаду прем'єра.

Хто такий Садир Жапаров

Садир Жапаров народився 6 грудня 1968 року, він родом з північної Іссик-Кульської області. Двічі обирався до парламенту Киргизстану, є засновником партії "Мекенчіл", яка програла парламентські вибори 4 жовтня.

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У 2013 році на мітингу з вимогою націоналізації золоторудного родовища "Кумтор" в місті Каракол (Іссик-Кульська область) був узятий в заручники глава регіону. Звинувачення в організації мітингу в Караколі було висунуто Жапарову. Після цього кілька років опозиціонер проживав за кордоном. Після повернення на батьківщину в березні 2017 року він був затриманий.

2 серпня 2017 року рішенням суду Жапаров був засуджений до 11 з половиною років позбавлення волі з утриманням в колонії посиленого режиму. Він був визнаний винним у захопленні заручника.