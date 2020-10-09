 У Киргизстані силовики затримали експрезидента Атамбаєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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У Киргизстані силовики затримали експрезидента Атамбаєва

Місцева служба нацбезпеки затримала Алмазбека Атамбаєва в рамках справи про організацію масових заворушень.

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв затриманий в рамках справи про організацію масових заворушень, повідомила в суботу, 10 жовтня, пресслужба Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану.

"10 жовтня року в результаті проведених оперативно-розшукових заходів ДКНБ спільно з МВС на підставі слідчого доручення в рамках кримінальної справи за фактом організації масових заворушень в Бішкеку був затриманий Алмазбек Атамбаєв", - йдеться в повідомленні пресслужби ДКНБ, передає агентство "Інтерфакс".

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"На даний час міжвідомчою слідчо-оперативною групою проводяться відповідні слідчі та оперативні заходи, спрямовані на встановлення та затримання інших співучасників даного злочину", - повідомили у пресслужбі. Також було затримано Фаріда Ніязова, який був радником Атамбаєва.

Своєю чергою дружина колишнього президента повідомила журналістам, що разом з Атамбаєвим затримані його сини Сеїд і Кадир, а також соратник Атамбаєва, член Соціально-демократичної партії Киргизстану (СДПК) Темірлан Султанбеков. Офіційного підтвердження даної інформації поки немає.

Ніязов, Султанбеков, а також обидва сини Атамбаєва напередодні, 9 жовтня, брали участь у мітингу прихильників колишнього президента Киргизстану. Нагадаємо, Атамбаєва демонстранти звільнили з СІЗО під час масових протестів в ніч на 6 жовтня, які організували опозиційні партії, незгодні з підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня.

У Бішкеку запроваджують комендантську годину

Тим часом комендант Бішкека Алмазбек Орозалієв у суботу підписав указ про запровадження в столиці Киргизстану комендантської години, яка діятиме з 21 вечора до 5 години ранку.

"На території Бішкека з 21:00 до 05:00 вводиться комендантська година для всіх громадян та осіб без громадянства, за винятком державних і муніципальних службовців, які здійснюють і сприяють діяльності комендатури", - йдеться в наказі коменданта.

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Крім того, наказом коменданта в Бішкеку вводиться заборона на продаж зброї та алкогольних напоїв з 18:00, а також забороняється проведення мітингів, зборів, вуличних походів. У Бішкеку діє особливий режим в'їзду та виїзду.

"Комендатура має право залучати громадян до охорони громадського порядку, тимчасово виселяти громадян з районів, небезпечних для проживання, забороняти окремим громадянам залишати певну місцевість", - йдеться в наказі.

Напередодні президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. Відповідно до указу президента, режим НС має діяти з 20:00 9 жовтня до 08: 00 21 жовтня.

Спікер парламенту подав у відставку

У суботу на тлі політичної кризи у Киргизстані у відставку подав спікер парламенту країни Миктибек Абдилдаєв. В цей день парламент Киргизстану зібрався для проведення засідання, на якому розглядається питання про затвердження указу президента щодо введення в країні режиму надзвичайного стану. Також вирішується питання про затвердження кандидата в прем'єр-міністри країни, програми, складу і структури уряду.

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"Я вдячний за надану мені довіру, але я сьогодні вирішив піти у відставку. Обов'язки спікера парламенту виконуватиме віцеспікер Мірлан Бакіров", - сказав Абилдиєв на засіданні парламенту у суботу.

 

 

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