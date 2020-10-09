 Заворушення у Киргизстані: соратники Атамбаєва заявляють про замах на нього | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2020

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Заворушення у Киргизстані: соратники Атамбаєва заявляють про замах на нього

В машину експрезидента Киргизстану "стріляли бойовими кулями", повідомили в очолюваній ним партії. Сам Алмазбек Атамбаєв не постраждав.

Алмазбек Атамбаєв

Алмазбек Атамбаєв

У Соціал-демократичній партії Киргизстану (СДПК) стверджують, що на її лідера, експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва в Бішкеку була зроблена спроба замаху. Відповідний запис розмістила в п'ятницю, 9 жовтня, в Facebook членкиня СДПК, соратниця Атамбаєва Кундуз Жолдубаєва. "У машину експрезидента стріляли бойовими кулями. Алмазбек Шаршенович не постраждав", - написала вона.

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Сам Атамбаєв на відео, розміщеному на сторінці Жолдубаєвої в Facebook, висловив переконання, що це був замах на нього. За його версією, інформація про те, що на нього готується напад, надійшла напередодні, 8 жовтня.

Зіткнення прихильників Атамбаєва і Жапарова

Тим часом на центральній площі Бішкека 9 жовтня відбулися зіткнення прихильників Атамбаєва і експрем'єра країни Омурбека Бабанова з тими, хто підтримує опозиційного політика Садира Жапарова, за призначення якого главою Кабміну 6 жовтня проголосували депутати парламенту Киргизії.

Як повідомив портал 24.kg, "мітингувальники почали сперечатися між собою, хто гідний обійняти посаду прем'єр-міністра". Опоненти звинуватили один одного в ескалації напруженості. За даними агентства "Інтерфакс", прихильники ексдепутата Жапарова почали кидати каміння і пляшки і після бійки відтіснили з трибуни тих, хто виступав на підтримку за Атамбаєва і Бабанова.

Введення режиму НС парламент може розглянути у суботу

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков зранку у п'ятницю підписав указ про запровадження режиму надзвичайного стану в Бішкеку з 20.00 за місцевим часом 9 жовтня. В рамках нього в столицю повинні бути введені війська і військова техніка "для організації блокпостів, припинення збройних зіткнень, забезпечення охорони правопорядку і захисту мирного населення". Згідно із закондавством, парламент країни протягом трьох днів повинен ухвалити постанову про затвердження указу. Як повідомила віцеспікерка киргизського парламенту Аїда Касималієва, законодавчий орган розгляне це питання у суботу, 10 жовтня. Крім того, депутати у цей день розглянуть кандидатури у прем'єр-міністри країни.

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Тим часом повідомляється, що на під'їздах до Бішкеку з'явилася військова техніка. За даними "Інтерфаксу", який посилається на очевидців, ввечері в п'ятницю до киргизької столиці стали стягуватися колони з бронетранспортерів і військових вантажівок з військовослужбовцями. У соцмережах розміщені відеоролики, на яких видно, як автомобілі з військовими в'їжджають в місто, а бронетранспортери пересуваються дорогами, що ведуть до столиці Киргизстану.

У свою чергу президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відвідав генеральний штаб Збройних сил, де обговорив з його новим начальником Таалайбеком Омуралієвим заходи щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, повідомили у відділі інформаційної політики апарату президента.

Жеенбеков заявив про готовність піти у відставку

Напередодні Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий піти у відставку з поста глави держави, "щойно країна встане на шлях законності". На його думку, необхідно провести нові парламентські вибори і відправити у відставку колишній уряд. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади, Жеенбеков пообіцяв покинути пост президента.

Протестувальники у Киргизстані

Протестувальники у Киргизстані

Акції протесту проти попередніх результатів парламентських виборів почалися у Киргизстані в понеділок, 5 жовтня. Протестувальники увірвалися в будівлю парламенту, а також звільнили з СІЗО експрезидента Алмазбека Атамбаєва. Пізніше ЦВК Киргизії визнав підсумки виборів недійсними, а 9 жовтня запропонував знизити виборчий поріг, щоб до парламенту могло пройти більше партій - зараз їм для цього необхідно набрати не менше семи відсотків голосів.

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Події у Киргизстані можуть стати вже третьою революцією за останні 15 років. У 2005 році в ході "тюльпанової революції" президентом став один з лідерів опозиції Курманбек Бакієв. Експрезидент Аскар Акаєв втік до Москви. Революція 2010 року була спрямована вже проти самого Бакієва. Під час другої революції будинок президента був розграбований і спалений, Бакієв втік з країни, президентом став Алмазбек Атамбаєв.

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