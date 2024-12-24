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В автівці нападника на ярмарок у Магдебурзі виявили заповіт

Роман Сулима
24 грудня 2024 р.

У машині Талеба А. з Саудівської Аравії, який в'їхав в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в Магдебурзі, виявили заповіт, пише тижневик Der Spiegel. Імовірно, лікар розраховував загинути під час атаки.

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Різдвяний ярмарок у Магдебурзі, 23 грудня 2024 року
Різдвяний ярмарок у Магдебурзі знову відкрито після смертельного інцидентуФото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

В автомобілі лікаря із Саудівської Аравії Талеба А., який наїхав на відвідувачів різдвяного ярмарку в Магдебурзі, виявили письмовий заповіт, повідомив у понеділок, 23 грудня, тижневик Der Spiegel з посиланням на дані слідства. У заповіті Талеб А. зазначив, що після смерті усі його статки мають перейти у розпорядження Німецького комітету Червоного Хреста. Політичні заяви, за даними журналу, у документі не містилися. "Підозрюваний у нападі на різдвяний ярмарок у Магдебурзі, ймовірно, розраховував померти під час атаки", - припустили журналісти.

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Крім того, за інформацією Der Spiegel, чорний легковий автомобіль BMW, яким керував Талеб А., був орендований ще 11 грудня - за тиждень до нападу. На день пізніше саудит дав відеоінтерв'ю з готелю Maritim у Магдебурзі для ісламофобського американського блогу, де вихваляв двох американців: мільярдера Ілона Маска та ідеолога теорії змов Алекса Джонса. Він також стверджував, що Німеччина впускає в країну ісламістів із Сирії та "хоче зруйнувати життя колишніх мусульман Саудівської Аравії", пише Der Spiegel.

Напад у Магдебурзі: п'ятеро загиблих, понад 200 поранених

Увечері 20 грудня автомобіль BMW в'їхав на великій швидкості в юрбу людей на різдвяному ярмарку в Магдебурзі. Внаслідок наїзду п'ятеро людей, у тому числі 9-річний хлопчик, загинули, ще 235 постраждали.

Водiй автомобіля Талеб А. приїхав до Німеччини у 2006 році, в 2016-му отримав у ФРН політичний притулок. Він проживав у місті Бернбурзі, розташованому за 50 км від Магдебурга, і працював лікарем-психіатром та психотерапевтом.

У своїх постах у соцмережах останніми роками Талеб А. звинувачував владу та поліцію Німеччини у співпраці з Саудівською Аравією з метою "ісламізації Європи", йшлося в опублікованому 22 грудня матеріалі суспільно-правової медіакомпанії MDR. У день нападу Талеб А. опублікував чотири відеоролики досить хаотичного змісту, в яких критикував суспільство, поліцію та владу Німеччини, писала MDR.

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