DPA: Ер-Ріяд попереджав ФРН щодо нападника у Магдебурзі

За даними dpa, Саудівська Аравія рік тому також просила Німеччину екстрадицію чоловіка, який підозрюється у нападі на різдвяний ярмарок у Магдебурзі.

Саудівська Аравія близько року тому попереджала Німеччину щодо особи, яка 20 грудня вчнила напад на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Про це з посиланням на спецслужби королівства у суботу, 21 грудня, повідомляє німецька інформагенція dpa.

За даними dpa, Eр-Ріяд також звертався з проханням про екстрадицію чоловіка, але німецька влада не відповіла на запит.

Як повідомлялось, у нападі на різдвяний ярмарок у Магдебурзі підозрюється 50-річний чоловік, шиїт, який походить із Саудівської Аравії і прибув до Німеччини у 2006 році. За даними dpa, влітку 2016 року йому був наданий притулок з підстав політичного переслідування на батьківщині.

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Останнім часом чоловік працював психіатром у клініці в Бернбурзі в землі Саксонія-Ангальт. У соціальних мережах та інтерв'ю він нещодавно виступав зі звинуваченнями на адресу німецької влади, деякі з яких були сформульовані в плутаній манері. Серед іншого, він звинуватив Німеччину у тому, що вона робить недостатньо для боротьби з ісламізмом. Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nency Faeser) заявила, що нападник, очевидно, мав ісламофобські погляди. Щодо нібито звернень Саудівської Аравії Фезер відповіла, що розслідування триває.

Ввечері 20 грудня у натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі на великій швидкості в'їхав автомобіль. Загинули п'ятеро, постраждаи близько 200 людей. Нападника затримали на місці події. Мотив вчиненого ним наразі не встановлений.