Теракт у Магдебурзі як тема виборчої кампанії у Німеччині?

Тему теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі відразу ж підхопили політики та навіть соратник Трампа підприємець Ілон Маск. Як питання безпеки можуть вплинути на виборчу кампанію - у DW.

Не минуло й години після нападу на магдебурзький різдвяний ярмарок, як у хід пішли перші спроби підігріти настрої хибними звинуваченнями та заробити на цьому політичний капітал. Серед "вкидів" і фальшивок була інформація про те, що імовірним злочинцем був сирієць, який прибув до Німеччини як біженець у 2015/2016 роках. Також і твердження, що зловмисник був не один, а їх було п'ятеро, троє з яких втекли, а ще те, що на різдвяному ярмарку також була закладена бомба, а загинуло від нападу 34 особи.

Особливо відзначився у поширенні "фейків" австрійський правий екстреміст Мартін Зельнер (Martin Sellner), головне обличчя загальноєвропейської мережі нових правих. Ксенофобський тон було задано, і вже скоро політики з частково правоекстремістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) наслідують цей приклад. "Тільки АдН давно б уже його депортувала", - пише заступник голови фракції АдН у земельному парламенті Північного Рейну-Вестфалії Свен Трітшлер (Sven Tritschler).

"Мільйонна міграція - це проблема, а мільйонна рееміграція - це рішення", - пише депутат АдН у ландтазі землі Бранденбург Домінік Кауфнер (Dominik Kaufner). А депутатка земельного парламенту від АдН Ванесса Берендт (Vanessa Behrendt) із Нижньої Саксонії на північному заході Німеччини вважає відповідальними за ситуацію СДПН, ХДС/ХСС, Зелених і Ліву партію: "Ви відповідальні за це. Тільки ви". При цьому сам нападник Талеб А., вочевидь, є критиком ісламу та прихильником АдН. У 2016 році він написав у соцмережі Twitter: "Я та АдН боремося з одним і тим же ворогом, щоб захистити Німеччину".

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Німеччина дає крен управо?

Ось чому лідерка партії АдН і кандидатка у канцлери Аліс Вайдель (Alice Weidel) у соцмережах туманно коментує цей теракт: "Коли це божевілля закінчиться?". До федеральних виборів 23 лютого залишилося всього два місяці, і напад у Магдебурзі може мати серйозний вплив на виборчу кампанію.

Політолог Беньямін Гене Фото: Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt

Політолог Беньямін Гене (Benjamin Höhne) у коментарі DW зазначив: "Є тенденція до подальшого руху вправо, поширюються праві наративи. Стає дедалі складніше відстоювати міграційну політику "відкритих дверей", яка ґрунтується на визнанні прав людини в усьому світі. Такі катастрофічні події, як те, що сталося в Магдебурзі, ймовірно, ще більше посилять цю тенденцію".

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Сара Ваґенкнехт обрушилася з критикою на міністерку внутрішніх справ

Популістський Союз Сари Ваґенкнехт (ССВ), заснований колишньою членкинею Лівої партії Сарою Ваґенкнехт і який виступає за сувору обмежувальну міграційну політику, обрушився з критикою на міністерку внутрішніх справ від СДПН. Ненсі Фезер (Nancy Faeser) мала б відповісти на запитання, чому стільки попереджень було проігноровано, пролунало з боку ССВ. Згідно з повідомленням інформаційного агентства dpa, близько року тому Саудівська Аравія надіслала німецькій владі свого роду застереження щодо зловмисника.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер у Магдебурзі, 21 грудня 2024 Фото: /AP Photo/picture alliance

З огляду на теракти в Золінгені та Мангаймі, голова ССВ Сара Ваґенкнехт (Sarah Wagenknecht) закликає виробити "нарешті переконливу ​​концепцію безпеки з чітким акцентом на захисті населення".

Політолог Гене на це каже: "Можна припустити, що партії, особливо з ультраправого спектру, намагатимуться атакувати міністерку внутрішніх справ і СДПН у питаннях безпеки. Оскільки СДПН відповідає за міністерство внутрішніх справ і внутрішню безпеку на федеральному рівні, то партія намагатиметься уникнути того, щоби через (теракт - Ред.) у Магдебурзі опинитися в оборонній позиції".

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Безпека та міграційна тематика виборчої кампанії

Не потрапити в позицію того, хто виправдовується, буде нелегкою справою для партії чинного соціал-дамократичного канцлера, адже коли йдеться про внутрішню безпеку, німці традиційно схильні довіряти християнським демократам. Беньямін Гене переконаний, що питання безпеки та міграції, як це видно з останніх земельних виборів у Східній Німеччині, домінуватимуть на порядку денному у ході виборчої кампанії. У Німеччині відбулася так звана "сек'юритизація" політичного дискурсу.

Люди несуть квіти та свічки у пам'ять про загиблих в теракті у Магдебурзі, 21 грудня 2024 Фото: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

"Це означає, що міграція обговорюється майже лише з точки зору можливих або реальних загроз безпеці. Інші аспекти проблематики міграції відсуваються на задній план - наприклад, як можна заповнити робочі місця в Німеччині чи найняти кваліфікованих працівників. Я боюся, що напад у Магдебурзі знову посилить таку тенденцію", - каже Гене.

Шість партій уклали угоду про чесні вибори. СДПН, ХДС, ХСС, Зелені, ВДП і Ліві прагнуть утримуватися від очорнення політичних конкурентів або нападок на їхнє оточення, шанобливо дискутувати одне з одним і не використовувати дезінформацію у цілях виборчої кампанії. АдН і ССВ серед підписантів немає.

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Ілон Маск теж включився у кампанію

Також почастішали спроби вплинути на німецьку політику та виборчу кампанію з-за кордону. Дезінформаційні атаки з Росії проводяться вже давно. Натомість новим є те, що технологічний мільярдер Ілон Маск атакує німецький уряд дедалі активніше. Перед нападом у Магдебурзі радник Трампа закликав голосувати за АдН; тепер же він закликає канцлера Шольца піти у відставку, називаючи його "некомпетентним дурнем".

Політолог Гене на це каже: "Державні інституції та урядовці повинні подумати, чи є їхня подальша присутність на платформі X доцільною з політичної точки зору. Всім вже має бути зрозуміло, що Ілон Маск використовує свою компанію X, щоб просувати свою політичну програму також у Німеччині". Державні інституції у ФРН "не повинні погоджуватися на це".

Ілон Маск, зі свого боку, надалі піднімає ставки. Під дописами, у яких Талеба А. назвали "ісламофобом", він відреагував: "Традиційні ЗМІ знову брешуть".