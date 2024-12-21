Напад у Магдебургу: що відомо про затриманого

Після нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі, внаслідок якого п'ятеро людей загинули і 200 отримали поранення, німецькі ЗМІ публікують дедалі більше подробиць про нападника. Ввечері 21 грудня Талебу А. пред'явили обвинувачення в убивстві п'ятьох та замаху на вбивство 205 людей, поєднаному з заподіянням небезпечних тілесних ушкоджень.

Талеб А. прибув до Німеччини ще у 2006 році, повідомила влада землі Саксонія-Ангальт. За інформацією dpa, лікар-підданий Саудівської Аравії в лютому 2016 року подав клорпотання про надання йому політичного притулку, рішення ухвалили в липні того ж року. Останнім часом він мешкав у Бернбурзі - невеликому містечку, розташованому за 50 кілометрів від Магдебурга. Він працював з наркозалежними правопорушниками. Його роботодавець повідомив, що Талеб А. не виходив на роботу з кінця жовтня 2024 року через відпустку та хворобу.

Підозрюваний у нападі в Магдебурзі був відомий німецькій поліції

Талеб А. уже був відомий німецькій поліції. За повідомленнями ЗМІ, він мав постати перед судом у Берлін-Тіргартен за день до нападу у Магдебурзі через зловживання номером екстреного виклику, але не з'явився.

Рік тому, як з'ясувало видання Die Welt, поліція також проводила оцінку ризиків особи нападника. Земельне управління кримінальної поліції Саксонії-Ангальт спільно з Федеральним відомством кримінальної поліції дійшли висновку, що він "не становить жодної конкретної небезпеки". Контррозвідка також була залучена до цієї перевірки, але за її результатами не почала власного розслідування щодо Талеба А.

50-річний чоловік неодноразово привертав до себе увагу в інтернеті погрозами насильства. За повідомленням видання Spiegel, суд Ростока ще у 2013 році засудив його до 90 штрафоднів за "порушення громадського спокою шляхом погроз вчинити злочини". У соціальних мережах він писав, що хоче помститися німцям і бажав смерті, наприклад, колишній канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel). Серед іншого, він звинувачував владу ФРН у тому, що вона робить недостатньо для боротьби з ісламізмом. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) наголосила, що нападник мав "вочевидь ісламофобні" погляди.

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Талеб А. поширював конспірологічні теорії в інтернеті

Десь десять днів тому американська платформа RAIR, яка називає себе антимусульманською організацією, опублікувала інтерв'ю з лікарем тривалістю понад 45 хвилин. У ньому Талеб А., серед іншого, звинувачує німецьку поліцію в проведенні "таємних операцій" і навмисній шкоді життю шукачів притулку з Саудівської Аравії, які відреклися від ісламу. Він також стверджував, що є прихильником власника компанії X Ілона Маска та ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини", яка переслідує ті ж цілі, що і він. В АдН відразу заявили, що людина, яка вчинила напад у Магдебурзі, не була членом партії.

Як пишуть німецькі ЗМІ, раніше Талеб А. був більш поміркованим на публіці. У соціальних мережах лікар пояснював, що він є активістом, який захищає інтереси жінок, зокрема, з Саудівської Аравії. За його акаунтом у соціальній мережі X стежили близько 40 тисяч людей. Він також давав інтерв'ю численним німецьким і міжнародним ЗМІ про свою діяльність як опонента саудівського королівства. В інтерв'ю AFP два роки тому він назвався так: "Я саудівський атеїст".

Саудівська Аравія попереджала Німеччину про Талеба А.

Близько року тому, за даними dpa, Саудівська Аравія попереджала Німеччину щодо Талеба А., і зверталася з проханням про екстрадицію чоловіка, але німецька влада тоді не відповіла на запит.

Газета Die Welt пише, що з нею зв'язалася мешканка Саудівської Аравії, яка надала копію електронного листа від вересня 2023 року. Жінка писала англійською про Талеба А.: "Є хлопець, який каже, що збирається вбити випадкових громадян Німеччини, будь ласка, зробіть що-небудь і заарештуйте його якомога швидше". Однак нібито лист було надіслано не правоохоронцям столиці Німеччини, а в поліцію містечка Берлін в американському штаті Нью-Джерсі. Наприкінці 2023 року жінка попереджала про Талеба А. і в акаунті Федерального відомства у справах міграції та біженців ФРН у соцмережі Х, але отримала лише відписку, пише Die Welt.

Підозрюваний був незадоволений ставленням до біженців із Саудівської Аравії

Наразі підозрюваний у нападі в Магдебургу перебуває під вартою. За повідомленням прокуратури Магдебурга, він вже прокоментував мотив злочину. Він був незадоволений тим, як у Німеччині ставляться до біженців із Саудівської Аравії. Однак прокуратура заявила, що їй ще потрібен час для детального розслідування мотиву.

Як повідомляє газета Bild з посиланням на слідчих, тест на наркотики після затримання Талеба А. виявився позитивним.

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