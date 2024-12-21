Напад на різдвяний ярмарок у Магдебурзі: що відомо

Двоє осіб загинуло, щонайменше 60 постраждало внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок в Магдебурзі. Що відомо про напад і про нападника?

Унаслідок наїзду автомобіля на відвідувачів різдвяного ярмарку в Магдебурзі 20 грудня загинуло двоє людей, зокрема дитина. За даними прем'єр-міністра землі Саксонія-Ангальт Райнера Газелоффа (Reiner Haseloff), ще щонайменше 60 осіб постраждало. Поліція повідомляє щонайменше про 15 постраждалих із важкими травмами. DW - про те, що відомо про зловмисника станом на ранок суботи, 21 грудня.

Зловмисник - лікар із Саудівської Аравії

Як пише газета Welt, зловмисник, який перебував за кермом автомобіля - чоловік 1974 року народження. Він - лікар із Саудівської Аравії, який приїхав до Німеччини 2006 року.

Тижневик Der Spiegel уточнює, що 50-річний підозрюваний Талеб А. - лікар-психіатр і психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судячи з усього, писала про нього ще в березні 2019 року: "Талеб А. живе в Німеччині з 2006 року. Він приїхав до Німеччини як запрошений лікар, щоб отримати кваліфікацію психотерапевта, а потім попросив тут притулку, оскільки йому погрожували смертю за відхід від ісламу. 44-річний чоловік має статус політичного біженця".

За даними видання Die Welt, чоловік проживав у місті Бернбург, за 50 кілометрів від Магдебурга. Він мав дозвіл на довгострокове перебування в Німеччині. За місцем проживання підозрюваного на момент публікації проходили обшуки. Газета знайшла в соцмережах профіль користувача, який підходить під опис на основі перерахованих вище даних.

Двоє осіб загинуло, 60 травмовано внаслідок атаки на ярмарок Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Активна діяльність у соцмережах

Як пише Der Spiegel, Талеб А. роками брав активну участь в опублікуванні дописів у соцмережах. Зокрема, давав поради жінкам із Саудівської Аравії, як їм втекти з цієї країни. Крім того, у нього був власний сайт, присвячений наданню політичного притулку в Німеччині.

За даними німецької преси, поліція не мала відомостей про те, що Талеб А. поділяє ісламістські погляди. Тим часом, як з'ясував Der Spiegel, вісім днів тому в одному американському блозі, вороже налаштованому до ісламу, з'явилося відеоінтерв'ю з Талебом А. Протягом 45 хвилин він стверджує наступне: німецька держава, мовляв, проводить приховану "секретну операцію" з метою полювання по всьому світу на уродженців Саудівської Аравії, що відійшли від ісламу, щоб "знищити їхнє життя". Водночас сирійські ісламісти отримують у Німеччині притулок, заявляє він.

У листопаді чоловік опублікував у соцмережі X так звані "вимоги ліберальної саудівської опозиції". Першим пунктом значилося: "Німеччина повинна захистити свої кордони від нелегальної міграції. З'ясувалося, що політика відкритих кордонів була планом Меркель (ексканцлерки ФРН Анґели Меркель. - Ред) з ісламізації Європи".

Правоохоронці на місці події у Магдебурзі Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Злочинець-одинак

"За наявними зараз даними, це злочинець-одинак. Тож для міста, за поточною оцінкою, більше немає небезпеки, оскільки ми змогли затримати його (ймовірного злочинця. - Ред.) і наразі тривають усі слідчі дії", - заявив Райнер Газелофф. Те, що трапилося в Магдебурзі, він назвав "катастрофою для міста Магдебурга, для федеральної землі і для Німеччини загалом".

Вибухового пристрою в автомобілі підозрюваного не знайшли, повідомляє MDR з посиланням на поліцію.

Тим часом агентство Reuters з посиланням на власне джерело у Саудівській Аравії повідомило, що королівство попередило німецьку владу про зловмисника, адже нападник публікував екстремістські погляди на своєму особистому акаунті в соціальній мережі X. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило напад. Королівство також висловило Німеччині співчуття у зв'язку з трагедією на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.

У суботу канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) відвідають місце злочину в Магдебурзі.