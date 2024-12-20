У Магдебурзі авто в'їхало в натовп на різдвяному ярмарку

Двоє людей загинули, до 80 постраждали. За попередніми даними місцевої влади, ідеться про теракт. Водія затримали.

Ввечері у п'ятницю, 20 грудня, автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в місті Магдебург у федеральній землі Саксонія-Ангальт. За даними місцевої влади, чоловіка, який перебував за кермом машини, затримано.

Двоє людей загинули, підтвердив прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff). Координаційний центр екстрених служб Магдебурга у відповідь на запит AFP повідомив, що кількість постраждалих становить "від 60 до 80 осіб".

За словами речника уряду Саксонії-Ангальт Маттіаса Шуппе (Matthias Schuppe), які цитує dpa, інцидент на різдвяному ярмарку в Магдебурзі "ймовірно, був терористичним нападом".

На різдвяному ярмарку на площі Alter Markt (Старий ринок) у центрі міста перебуває багато машин швидкої допомоги та медиків. Територія ярмарку оточена поліцією.

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