Кількість постраждалих у Магдебурзі зросла до 235

Кількість постраждалих унаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у Магдебурзі зросла до 235, повідомила німецька прокуратура. Внаслідок нападу загинули 5 людей, в тому числі 9-річний хлопчик і четверо жінок.

Кількість постраждалих унаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у Магдебурзі зросла до 235 осіб, про що у понеділок, 23 грудня, повідомила німецька прокуратура.

Ввечері 20 грудня у Магдебурзі чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста. Внаслідок нападу загинули п'ятеро людей, в тому числі дев'ятирічний хлопчик і четверо жінок у віці від 45 до 75 років. Також повідомлялось про понад 200 постраждалих, з яких близько 40 перебувають у важкому стані. Серед останніх також є громадянка України.

Нападником виявився Талеб А., виходець з Саудівської Аравії, який прибув до Німеччини у 2006 році. У 2016 йому був наданий політичний притулок. Останнім часом Талеб А. мешкав у Бернбурзі - невеликому містечку, розташованому за 50 кілометрів від Магдебурга. Він як лікар працював з наркозалежними правопорушниками. Його роботодавець повідомив, що Талеб А. не виходив на роботу з кінця жовтня 2024 року через відпустку та хворобу. Наразі терористичний мотив у діянні Талеба А. виключений. Він критикував іслам, але водночас і владу ФРН у поводженні з біженцями з Саудівської Аравії, що відмовилися від ісламу. Розслідування триває.