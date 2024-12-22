Поліція розповіла про жертви нападу у Магдебурзі

Внаслідок нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі загинули дитина та четверо жінок. Поведінка нападника була нетиповою і слідчим ще належить її проаналізувати, зазначив глава відомства кримінальної поліції.

У ніч на неділю, 22 грудня, поліція Магдебурга повідомила, що суд видав ордер на арешт нападника на різдвяний ярмарок у Магдебурзі, внаслідок дій якого загинули п'ятеро і постраждали понад 200 людей.

За рішенням суду 50-річний обвинувачений у п'ятьох вбивствах, замаху на вбивство та спричиненні тілесних ушкоджень утримується в камері попереднього ув'язнення.

Поліція також оприлюднила дані про п'ятьох жертв нападу. Це дев'ятирічний хлопчик, а також жінки віком 52, 45, 75 та 67 років.

Читайте також: Напад на різдвяний ярмарок в Магдебургу: що відомо про нападника

За словами глави Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) Гольґера Мюнха (Holger Münch), мотив зловмисника наразі не встановлений остаточно. Однак, незважаючи на спосіб скоєння злочину, поки що немає ознак того, що йдеться про ісламістський теракт, заявив він в ефірі телеканалу ZDF.

Водночас глава BKA підтвердив, що підозрюваний вороже ставився до ісламу та був активним на правоекстремістських платформах. Однак поки не можна сказати остаточно, що злочин мав політичне підґрунтя, наголосив він.

Читайте також: Внаслідок нападу у Магдебурзі постраждала українка