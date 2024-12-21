Внаслідок нападу у Магдебурзі постраждала українка

Жінка постраждала під час нападу у Магдебурзі 20 грудня й у важкому стані перебуває у клініці, повідомили в МЗС України.

Громадянка України постраждала під час нападу на різдвяному ярмарку в Магдебурзі, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X у суботу, 21 грудня.

"Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р.н. Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на зв'язку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки", - зазначається у повідомленні.

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Ввечері 20 грудня у Магдебурзі чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста. Внаслідок нападу загинули п'ятеро людей, понад 200 постраждали, з них близько 40 перебувають у важкому стані.