Білий дім планує спростити переселення українських біженців до США - ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена має намір представити вже цього тижня план щодо прискорення та спрощення процесу переселення до США для декого з українських біженців. Про це повідомили в середу, 23 березня, низка ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з планом.

За даними трьох неназваних співрозмовників NBC News, цей задум дозволить вразливим категоріям українців, зокрема активістам, журналістам та представникам ЛГБТК-спільноти, безпечно в'їхати до США. Крім того, це також прискорить возз'єднання українців із членами сімей, які мешкають у США, пояснили джерела.

Які саме механізми застосує президент Джо Байден для прискорення в'їзду українців, поки неясно, вказали джерела. За їхніми словами, Білий дім розглядає як так званий гуманітарний пароль, що не гарантує надання постійного правового статусу, так і програму "Пріоритет-2", що застосовують для афганців та інших осіб, які рятуються втечею із зон воєнних дій.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 22 березня, що Байден "оголосить про подальший американський внесок у скоординовану гуманітарну відповідь, щоб полегшити страждання цивільного населення всередині України та відреагувати на потік біженців". Утім, коментувати конкретні плани Білий дім відмовився.

Раніше цього тижня речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що під час його майбутньої поїздки до Польщі Байден "обговорить те, що ми можемо зробити, щоб продовжити надавати підтримку". Псакі також сказала, що у Білому домі тривають дискусії про те, що ще можна зробити для прийому біженців з України.

Минулого тижня Псакі заявила, що адміністрація Байдена прийме українських біженців, але очікує, що більшість із них волітиме залишитися в Європі.

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За словами неназваних співрозмовників журналістів, чиновники адміністрації Байдена переконані, що більшість біженців-українців прагнуть зрештою повернутися до своїх осель, тож волітимуть зоставатися в Європі, а не переїздити до США.

Раніше американські законодавці закликали адміністрацію Байдена зробити більше для біженців з України.