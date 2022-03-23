Білий дім планує спростити переселення українських біженців до США - ЗМІ
План уряду США передбачає прискорення та спрощення процесу переселення до США для деяких українських біженців. Цей задум стосується насамперед активістів, журналістів та членів ЛГБТК-спільноти.
Адміністрація Джо Байдена має намір представити вже цього тижня план щодо прискорення та спрощення процесу переселення до США для декого з українських біженців. Про це повідомили в середу, 23 березня, низка ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з планом.
За даними трьох неназваних співрозмовників NBC News, цей задум дозволить вразливим категоріям українців, зокрема активістам, журналістам та представникам ЛГБТК-спільноти, безпечно в'їхати до США. Крім того, це також прискорить возз'єднання українців із членами сімей, які мешкають у США, пояснили джерела.
Які саме механізми застосує президент Джо Байден для прискорення в'їзду українців, поки неясно, вказали джерела. За їхніми словами, Білий дім розглядає як так званий гуманітарний пароль, що не гарантує надання постійного правового статусу, так і програму "Пріоритет-2", що застосовують для афганців та інших осіб, які рятуються втечею із зон воєнних дій.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 22 березня, що Байден "оголосить про подальший американський внесок у скоординовану гуманітарну відповідь, щоб полегшити страждання цивільного населення всередині України та відреагувати на потік біженців". Утім, коментувати конкретні плани Білий дім відмовився.
Раніше цього тижня речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що під час його майбутньої поїздки до Польщі Байден "обговорить те, що ми можемо зробити, щоб продовжити надавати підтримку". Псакі також сказала, що у Білому домі тривають дискусії про те, що ще можна зробити для прийому біженців з України.
Минулого тижня Псакі заявила, що адміністрація Байдена прийме українських біженців, але очікує, що більшість із них волітиме залишитися в Європі.
За словами неназваних співрозмовників журналістів, чиновники адміністрації Байдена переконані, що більшість біженців-українців прагнуть зрештою повернутися до своїх осель, тож волітимуть зоставатися в Європі, а не переїздити до США.
Раніше американські законодавці закликали адміністрацію Байдена зробити більше для біженців з України.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Львів - головний перевалочний пункт
Від самого початку російського вторгнення Львів став головним перевалочним пунктом для сотень тисяч біженців з охоплених війною регіонів України. А львівський вокзал - головними воротами для них.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Людський потік
У перші два тижні війні львівський вокзал приймав в середньому по 40 тисяч пасажирів щодня. На третьому тижні потік трохи зменшився, втім з відкриттям гуманітарних коридорів з узятих в облогу міст, таких як Маріуполь, - знову поновився.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Волонтерський центр
Біля вокзалу розташований один з кількох пунктів допомоги, що координуються військовою адміністрацією Львівщини. Склад, де збирають та розподіляють "гуманітарку", знаходиться навпроти входу до головного вокзалу.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Підбадьорити людей
Керівник волонтерського пункту представляється просто "Вова зі Львова". "В нас був певний досвід організації, тому з першого дня ми якось зв'язалися з адміністрацією та відкрили тут перший пункт допомоги. Координуємо волонтерські групи, біженців та допомогу для них. А головне - намагаємося якось підбадьорити людей".
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Речі першої необхідності
Потреби пункту вже звичні для багатьох гуманітраних центрів війни: вода, консерви, крупи, ліки першої необхідності, засоби гігієни, підгузки. Все це збирають на складі просто на площі перед вокзалом, а потім перерозподіляють між пунктами біженців.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Польські консерви для харків'ян
Частину допомоги перерозподіляють просто на пероні. На цьому фото група волонтерів щойно зустріла невеличкий вантаж консервів з пасажирського потягу з Польщі та готується переправити його до Харкова через Полтаву.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Пункти обігріву
Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує роботу пунктів обігріву на вокзалі. Нині тут чергують співробітники відомчого львівського університету. На фото: Адріан (л) та Женя завершують своє 12-годинне чергування.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Зігрітися вночі
Вночі біля пунктів обігріву збирається чимало безпритульних або тих, хто чекають тут на продовження подорожі - далі на захід.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Польові кухні
Найвеселіший настрій на привокзальній площі при польових кухнях. Тут їх працює одразу п'ять - організовані українським товариством Червоного Хреста, польським Червоним Хрестом, Caritas чи то просто гуртом ентузіастів з котлами, які приїхали із Закарпаття.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Суп з куркою
"Зупка бандерівська, унікальна, з української курки, ще вчора бігала, сама до вас у суп просилась", - жартома зазивають до свого котлопункту закарпатці, зберігаючи почуття гумору навіть у найскрутніші часи.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Нехитрі розваги для малечі
8-річний Назар з Вознесеньска Миколаївської області під вечір стрибає на батуті на дитячому майданчику біля вокзалу. "Ми цілу добу сюди їхали якоюсь електричкою. Хай хоч ноги розімне", - каже його мама.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Дороги, маршрути, евакуація...
З намету біля головного входу до вокзалу майже без зупину лунають оголошення. "Просто зараз готовий до відправлення автобус на Турин, Італія. 60 вільних місць, пріоритет для жінок з дітьми. Це безкоштовно, підходьте", - зазиває Андрій.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Допомога волонтерів
Загалом на львівському вокзалі протягом доби в різні зміни працює близько сотні волонтерів: кухарів, медпрацівників, робітників складу, та й тих, хто здатен просто провести та зорієнтувати новоприбулих на незнайомій локації.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
"Все буде добре"
12 березня з імпровізованим концертом на львівському вокзалі виступив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакрачук. Він заспівав нову пісню про Львів, а під фінал виступу пообіцяв присутнім, що "Все буде добре".
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Музика на вокзалі
Музика на вокзалі долинає з різних куточків. Деякі біженці встигли прихопити зі собою лише музичні інструменти.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Найпопулярніший маршрут
Напрямок "На Польщу" веде до п'ятого перону. Звідси п'ять разів на добу відходить найпопулярніший рейс - потяг Львів–Перемишль.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Вокзальна каса
Всі евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" з перших днів війни були безкоштовими. Згодом перевізник оголосив, що повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними і надалі.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
Порожні поїзди на Київ
Бажаючих повертатись до столиці Києва поки що небагато. У вагоні вечірнього швидкісного потягу "Інтерсіті" зайнято всього три місця.
Як львівський вокзал зустрічає біженців
У пошуках даху над головою
Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців з охоплених війною регіонів. Скільки їх оселилося в області в приватному порядку - підрахувати ніхто не береться, втім орендувати квартиру у Львові останні два тижні майже неможливо.