 Уряд ФРН закликає Лукашенка до діалогу з народом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Новини

Уряд ФРН закликає Лукашенка до діалогу з народом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має припинити переслідування своїх опонентів і репресії й вести діалог з народом, наголошує Берлін.

Берлін

Уряд Німеччини закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка до переговорів з опозицією. "Замість того, щоб посилювати репресії і тим самим налаштовувати проти себе іншу частину населення, він повинен, нарешті, вступити в діалог з носієм суверенітету - білоруським народом", - заявила в середу, 9 вересня, заступниця прессекретаря уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz).

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Той факт, що керівництво Білорусі "й надалі кидає за ґрати мирних демонстрантів" і ув'язнює представників опозиції "без жодних законних підстав", а також те, що білоруські силовики "в стилі дикого Заходу" намагаються силоміць вивезти з країни лідерів опозиції, свідчить про те, що президент Лукашенко "не розуміє" нинішньої ситуації навіть через місяць після виборів, додала заступниця речника уряду ФРН.

Крім того, Фітц наголосила на важливості дотримання принципів правової держави під час розгляду кримінальної справи проти однієї з очільниць опозиції Марії Колесникової.

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Нагадаємо, зранку 9 вересня батько Колесникової повідомив, що його доньку заарештували. Згодом адвокатка білоруської опозиціонерки поінформувала, що Колесникову підозрюють у закликах до захоплення влади.

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    Жінка - драйвер протесту

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  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


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Викравши Марію Колесникову - найголовнішу лідерку мирного протесту в Білорусі з тих, що лишилися в країні, Олександр Лукашенко оголосив війну, в якій всі засоби добрі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  

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