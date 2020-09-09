Уряд ФРН закликає Лукашенка до діалогу з народом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має припинити переслідування своїх опонентів і репресії й вести діалог з народом, наголошує Берлін.
Уряд Німеччини закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка до переговорів з опозицією. "Замість того, щоб посилювати репресії і тим самим налаштовувати проти себе іншу частину населення, він повинен, нарешті, вступити в діалог з носієм суверенітету - білоруським народом", - заявила в середу, 9 вересня, заступниця прессекретаря уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz).
Той факт, що керівництво Білорусі "й надалі кидає за ґрати мирних демонстрантів" і ув'язнює представників опозиції "без жодних законних підстав", а також те, що білоруські силовики "в стилі дикого Заходу" намагаються силоміць вивезти з країни лідерів опозиції, свідчить про те, що президент Лукашенко "не розуміє" нинішньої ситуації навіть через місяць після виборів, додала заступниця речника уряду ФРН.
Нагадаємо, зранку 9 вересня батько Колесникової повідомив, що його доньку заарештували. Згодом адвокатка білоруської опозиціонерки поінформувала, що Колесникову підозрюють у закликах до захоплення влади.
"Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020)
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".