Уряд ФРН закликає Лукашенка до діалогу з народом

Уряд Німеччини закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка до переговорів з опозицією. "Замість того, щоб посилювати репресії і тим самим налаштовувати проти себе іншу частину населення, він повинен, нарешті, вступити в діалог з носієм суверенітету - білоруським народом", - заявила в середу, 9 вересня, заступниця прессекретаря уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz).

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Той факт, що керівництво Білорусі "й надалі кидає за ґрати мирних демонстрантів" і ув'язнює представників опозиції "без жодних законних підстав", а також те, що білоруські силовики "в стилі дикого Заходу" намагаються силоміць вивезти з країни лідерів опозиції, свідчить про те, що президент Лукашенко "не розуміє" нинішньої ситуації навіть через місяць після виборів, додала заступниця речника уряду ФРН.

Крім того, Фітц наголосила на важливості дотримання принципів правової держави під час розгляду кримінальної справи проти однієї з очільниць опозиції Марії Колесникової.

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Нагадаємо, зранку 9 вересня батько Колесникової повідомив, що його доньку заарештували. Згодом адвокатка білоруської опозиціонерки поінформувала, що Колесникову підозрюють у закликах до захоплення влади.

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