 Уряд ФРН пропонує послабити обмеження для вакцинованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2021

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Уряд ФРН пропонує послабити обмеження для вакцинованих

Для тих, хто завершив вакцинацію від коронавірусу, або видужав, передбачаються істотні послаблення, зокрема, обмежень на контакти з іншими людьми.

Вакцинація у Німеччині

Вакцинація у Німеччині, березень 2021

Уряд ФРН ухвалив у вівторок, 4 травня, постанову, що вже невдовзі може істотно послабити протиепідемічні обмеження для тих, хто повністю провакцинувався від коронавірусу, або одужав від цієї хвороби. Для набуття чинності ці послаблення ще мають схвалити Бундестаг і Бундесрат.

За словами міністерки юститції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), це рішення - "важливий крок до звичного життя". За її словами, ця постанова передбачає скасування обмежень "на контакти й поїздки". Також провакцинованим і тим, хто видужав, вже не потрібно буде демонструвати негативний тест на коронавірус, приміром, для відвідування перукарні або зоопарку. Планується, що ці ослаблення набудуть чинності вже 8 травня, якщо їх цього тижня підтримають Бундестаг і Бундесрат.

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Які обмеження не діятимуть для вакцинованих

Згідно з планами німецького уряду, вакциновані, а також ті, хто видужав, зможуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими провакцинованими людьми, а в разі зустрічі з тими, хто не вакцинувався в родинному колі чи серед друзів, то вони не враховуватимуться в максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Так само їм не потрібно буде відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу.

Однак обмеження будуть зняті далеко не всі - їм усе одно й надалі доведеться носити маску в певних громадських місцях, так само як дотримуватися дистанції в громадських місцях. "Успіх вакцинації ще не означає, що нам можна ставати безтурботними", - застерегла Ламбрехт, яку цитує інформагенція dpa. Пандемія ще не закінчилася, сказала вона, тож певний індивідуальний залишковий ризик існує навіть серед тих, хто завершив вакцинацію й одужав.

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Повністю вакцинованими в Німеччині вважаються ті, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а якщо застосовувався препарат компанії Johnson & Johnson, то тут досить одного щеплення. Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців, повідомляє dpa.

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Раніше деякі федеральні землі вже частково зрівняли вакцинованих з тими, хто має негативний тест на коронавірус.

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