Умєров: РФ накопичила ракети і далі битиме по Україні

29 грудня російська армія завдала наймасованішої атаки по Україні накопиченими запасами ракет, зазначив Рустем Умєров. Міністр попередив, що "з такими запасами" Росія буде й надалі завдавати ракетних ударів.

Російська армія багато місяців накопичувала ракети і в п'ятницю, 29 грудня, завдала наймасованішої повітряної атаки за час повномасштабного вторгнення в Україну, заявив український міністр оборони Рустем Умєров.

"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - написав він у Facebook.

Україна своєю чергою надалі працюватиме з урядами країн-партнерів щоб отримати засоби протиповітряної оборони (ППО) "у достатній кількості" та убезпечити людей, запевнив міністр.

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ЗМІ: атака вартувала РФ понад 1,27 мільярда доларів

Уночі та зранку 29 грудня війська РФ випустили по Україні 158 ракет і дронів. ППО знешкодила 114 з них, зокрема 27 ударних безпілотників Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Серед випущених російською армією засобів ураження були: 36 "шахедів", 90 ракет Х-101/Х-555/Х-55, 14 балістичних ракет типу С-300, С-400 та "Іскандер", вісім крилатих ракет Х-22/Х-32, п'ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П і одна Х-59.

За підрахунками видання "Економічна правда", вартість всіх цих озброєнь становить щонайменше 1,273 мільярда доларів.

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Ракетні атаки РФ по Україні тривають

Близько 14:50 в п'ятницю Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу нових пусків крилатих ракет з російських літаків Ту-22м3. У низці північних і центральних регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Близько 16:00 голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що ракета влучила в житловий сектор у місті Сміла. "За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків. Наразі шість потерпілих", - написав він у Telegram.

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба уточнив, що один поранений знаходиться у важкому стані. За його словами, загалом внаслідок п'ятничних ударів РФ уже відомо про 26 загиблих і понад 120 поранених.