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Умєров: РФ накопичила ракети і далі битиме по Україні

Степан Смишляєв
29 грудня 2023 р.

29 грудня російська армія завдала наймасованішої атаки по Україні накопиченими запасами ракет, зазначив Рустем Умєров. Міністр попередив, що "з такими запасами" Росія буде й надалі завдавати ракетних ударів.

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Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки масованого удару військ РФ по Києву, 29 грудня 2023 року
Наслідки ракетного удару РФ по Києву 29 грудняФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Російська армія багато місяців накопичувала ракети і в п'ятницю, 29 грудня, завдала наймасованішої повітряної атаки за час повномасштабного вторгнення в Україну, заявив український міністр оборони Рустем Умєров.

"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - написав він у Facebook.

Україна своєю чергою надалі працюватиме з урядами країн-партнерів щоб отримати засоби протиповітряної оборони (ППО) "у достатній кількості" та убезпечити людей, запевнив міністр.

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ЗМІ: атака вартувала РФ понад 1,27 мільярда доларів

Уночі та зранку 29 грудня війська РФ випустили по Україні 158 ракет і дронів. ППО знешкодила 114 з них, зокрема 27 ударних безпілотників Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Серед випущених російською армією засобів ураження були: 36 "шахедів", 90 ракет Х-101/Х-555/Х-55, 14 балістичних ракет типу С-300, С-400 та "Іскандер", вісім крилатих ракет Х-22/Х-32, п'ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П і одна Х-59.

За підрахунками видання "Економічна правда", вартість всіх цих озброєнь становить щонайменше 1,273 мільярда доларів.

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Ракетні атаки РФ по Україні тривають

Близько 14:50 в п'ятницю Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу нових пусків крилатих ракет з російських літаків Ту-22м3. У низці північних і центральних регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Близько 16:00 голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що ракета влучила в житловий сектор у місті Сміла. "За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків. Наразі шість потерпілих", - написав він у Telegram.

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба уточнив, що один поранений знаходиться у важкому стані. За його словами, загалом внаслідок п'ятничних ударів РФ уже відомо про 26 загиблих і понад 120 поранених. 

Відео наслідків масованої атаки РФ по Україні

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