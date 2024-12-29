Умєров: Україна отримала понад 150 млн євро на розвиток ОПК

Гроші надійшли від Данії, Франції та Литви й будуть спрямовані на виробництво ракет, далекобійних БпЛА та артилерії, повідомив Умєров.

Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад 150 мільйонів євро (6,5 мільярда гривень) на фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в дописі у Facebook у неділю, 29 грудня.

Зокрема, за його словами, 111 мільйонів євро надійшло на виконання угод у рамках співпраці між міноборони України, мінстратегпромом та міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Ще 29 мільйонів євро - це грант від уряду Франції на посилення безпеки і оборони України, а ще 10 мільйонів євро призначені для розвитку українського ОПК відповідно до меморандуму між оборонними відомствами Литви й України та мінстратегпромом.

Зазначені гроші, за словами Умєрова, будуть спрямовані зокрема на виробництво ракет, далекобійних дронів та артилерійських установок.

Безпрецедентні масштаби виробництва дронів у 2024

Також Умєров заявив, що у 2024 році виробництво українських дронів сягнуло безпрецедентних масштабів. За рахунок цього 96,2 відсотка серед усіх дронів для Сил оборони склали саме вітчизняні БпЛА. Україна закриває ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів, наголосив Умєров.

За його словами, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали понад 1,5 мільйона FPV-дронів у співпраці з Держслужбою спеціального зв'язку та захисту інформації України, ударні коптери-бомбери, літаки-камікадзе, розвідувальні дрони-крила та далекобійні DeepStrike-дрони.

"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БпЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році", - зазначив глава міноборони України.

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