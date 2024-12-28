БпЛА України здатні досягати цілей до 2000 км вглиб РФ - ГУР

Українські БПЛА здатні вражати цілі на відстані дві тисячі кілометрів у глибині РФ, заявив представник ГУР міноборони України. За його словами, вибухи у віддалених російських регіонах відбуваються не просто так.

Українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть долати відстань до цілі у 2 тисячі кілометрів, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов телеканалу "Новини.LIVE" у суботу, 28 грудня.

За його словами, вибухи на території Росії на великій відстані від українського кордону відбуваються не просто так, проте здебільшого Київ не підтверджує і не спростовує свою причетність до них. "Із того, що можна говорити, це вже не секрет, до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати", - зазначив представник ГУР.

Юсов: Удари по РФ здійснюються виключно по військових об'єктах

Він наголосив, що всі удари по території Росії здійснюються виключно по військових об'єктах, пов'язаних з армією або інфраструктурою, що забезпечує її фінансування, логістику або оборону.

"На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні, які тривають. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. То інциденти у РФ пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою", - вказав Юсов.

Серед відомих випадків застосування Україною безпілотників по цілях у глибині РФ - нанесений на початку листопада 2024 року удар по військових об'єктах у місті Каспійськ у Дагестані на відстані близько 1500 кілометрів від кордону України. Ще одна подібна атака була здійснена на початку травня по станції дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області. Тоді дрон подолав відстань у 1800 кілометрів.

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